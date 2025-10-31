Ahora

Explotación y esclavitud

España y su historia con México, una conquista marcada por el abuso que tuvo un impacto profundo en la sociedad y cultura indígena

¿Por qué es importante? Tras la conquista, la religión de la población originaria mexicana fue reemplazada por el cristianismo y su cultura se fue mezclando con la española.

Antes de la llegada de Hernán Cortés, allá por 1519, México estaba habitado por diversos pueblos indígenas. El más poderoso era la civilización azteca, que había logrado desarrollar una sociedad jerarquizada basada en la agricultura y el comercio, aunque su expansión llevaba tiempo generando descontento entre otras tribus a las que sometía.

La llegada de Hernán Cortés marcó un punto de inflexión. Él, junto a sus soldados, se aliaron con algunas de esas tribus resentidas que vieron en estos extraños la oportunidad para liberarse del yugo azteca.

Dos años y numerosas batallas después, llegó la conquista de Tenochtitlán, la enorme capital azteca, lo que supuso un largo y sangriento proceso en el que, aunque la resistencia azteca fue feroz, las tropas españolas acabaron capturando al emperador Cuauhtémoc y tomando la ciudad en 1521.

A partir de ahí, la conquista española tuvo un impacto profundo en la sociedad y cultura indígena. Su religión fue reemplazada por el cristianismo y su cultura se fue mezclando con la española.

Las enfermedades que no habían llegado al continente americano, como la viruela, arrasaron entre la población autóctona, que se redujo drásticamente.

Tampoco se debe pasar por alto la explotación y el esclavismo que imperaban en la época y a la que fueron sometidos estos pueblos en lo que ahora es México.

España reconoce por primera vez el "dolor" causado

México llevaba años pidiéndole a España unas disculpas públicas por este pasado. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno ha reconocido por primera vez el "dolor" causado a los pueblos originarios mexicanos.

"Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Unas palabras que han sido aplaudidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habla de este como un "paso importante". "Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha indicado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a las declaraciones de Albares asegurando que él "no se avergüenza" de la historia de España.

