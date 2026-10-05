Rufián (ERC) ve el anuncio de elecciones "precipitado e irresponsable", pero recuerda que jamás ha dejado una batalla sin pelear

Los detalles El portavoz de ERC en el Congreso está viviendo unas horas de reflexión y escucha, según fuentes de su entorno a laSexta. Rufián medita el anuncio del adelanto electoral hecho por Sánchez. Creen las mismas fuentes que las izquierdas soberanistas deberían involucrarse y liderar este tiempo junto con las españolas en un acto de generosidad.

Fuentes cercanas al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, confirman que está reflexionando y escuchando. En conversación con laSexta, insisten en que el adelanto electoral anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le sigue pareciendo que aunque previsible es "precipitado e irresponsable" porque aseguran "la suma (de izquierdas) no da" en estos momentos.

Así, destacan que las izquierdas soberanistas deberían involucrarse y liderar este tiempo junto con las españolas en un acto de generosidad y colaboración a la altura del momento y amenaza que se vive.

En cuanto al papel del propio Rufián, aseguran que escuchará a todo el mundo y después decidirá. Y concluyen que Rufián jamás ha dejado una batalla sin pelear, pero las condiciones con las que se va a esta batalla son más importantes que nunca.

En público, el líder del ERC Oriol Junqueras ha asegurado que están "preparados para partirnos la cara para mejorar la vida de la gente". El presidente de ERC ha reaccionado al adelanto electoral del 29 de noviembre con ese breve mensaje en X, en el que ha evitado dar más detalles sobre la convocatoria y los candidatos.

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