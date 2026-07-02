Trump vuelve a la cargar contra España: dice que "no se están portando bien" y que "pronto escarmentarán"

Los detalles "Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", ha dicho el republicano al evocar la guerra hispano estadounidense del siglo XIX.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado nuevamente a España, calificándola de "horrible" por no colaborar con Irán y amenazando con que "escarmentará" por su papel en la OTAN. En un discurso en Dakota del Norte, evocó la guerra hispano-estadounidense del siglo XIX y celebró la victoria de EEUU sobre el imperio español. Además, destacó que Cuba "está volviendo a la órbita" de EEUU tras las sanciones. En Truth Social, Trump criticó la baja inversión de algunos países de la OTAN, enfatizando que EEUU gasta más que cualquier otro país. También ha amenazado con retirar tropas estadounidenses de Europa y cuestionado la utilidad de la Alianza Atlántica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a señalar a España. Esta vez, además de decir que es horrible por no ayudarle con Irán, ha lanzado una amenaza. "Los españoles, miembros de la OTAN, pero no muy buenos miembros de la OTAN. No se están portando bien y pronto escarmentarán, cuando renuncien a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, que eran todos nuestros", ha expresado el republicano.

Trump se ha manifestado así este miércoles al evocar la guerra hispano estadounidense del siglo XIX en la que su país se hizo con territorio español, como Cuba, y ha valorado actualmente a España como un miembro de la OTAN que "no se está portando bien" en medio de un discurso histórico en Dakota del Norte en el que ha recordado la victoria de EEUU contra el imperio español.

"Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", ha celebrado. Trump ha acudido a Dakota del Norte para inaugurar una librería en honor a Theodore Roosevelt, expresidente de EEUU y afamado por liderar la batalla de San Juan (1989) contra el imperio español. Roosevelt batalló acompañado de los Rough Riders (Jinetes Duros), primer regimiento de caballería voluntaria de EEUU, cuya vestimenta era lucida por el público que acompañaba a Trump en el escenario cuando hablaba sobre "el colapso de la línea española".

Trump ha contado como "Roosevelt galopó bajo una lluvia de balas españolas y, cuando su caballo llegó a una cerca de alambre, desmontó de un salto. Bajó del caballo y comenzó a correr hacia el enemigo". "No sé si aquello fue sensato, pero lo logró. Luego miró hacia la siguiente colina y reunió a sus hombres. Dijo: 'Muchachos, hagámoslo otra vez'. Y lo hizo una y otra vez. La victoria de los 'Rough Riders' en las alturas de San Juan condujo directamente al colapso de la línea española", ha contado.

Sobre Cuba, controlada por España hasta 1898, ha dicho que después de muchísimas décadas, la isla "está volviendo a la órbita" de EEUU después de que Washington redobló su presión mediante sanciones y el bloqueo de la llegada de petróleo que ha agravado la frágil situación económica del país. Trump, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de EEUU, ha aludido al pasado imperial de España y a su pérdida de territorio en Norteamérica, donde fue la primera potencia europea en fundar en 1565 una ciudad, la de San Agustín, en Florida.

Trump detalla el gasto en la OTAN

Además, en su red social Truth Social, Trump ha vuelto a criticar la escasa inversión de algunos países socios de la OTAN a pocos días de que la Alianza Atlántica se reúna en la cumbre de Ankara los próximos lunes y martes, y ha puesto de manifiesto las diferencias relativas con la inversión estadounidense. "EEUU gasta más dinero en la OTAN que cualquier otro país —con gran diferencia— para protegerlos, sin obtener ningún beneficio a cambio", ha escrito.

Trump ha detallado en su mensaje las cifras de gasto, "EEUU, 999.000 millones de dólares; Reino Unido, 90.500 millones; Francia, 66.500 millones; Italia, 48.800 millones; Polonia, 44.300 millones. Las cifras de los demás, incluida Alemania, son mucho más bajas. (2014-2025)", y ha concluido con un tajante: "¡Es ridículo!".

No es la primera vez que Trump arremete contra los socios de la Alianza Atlántica por lo que considera una escasa implicación económica o por la falta de apoyo a sus decisiones. Desde que comenzó la guerra en Irán el pasado 28 de febrero, el presidente estadounidense ha insistido en que varios de los países miembros (como España, Italia o Reino Unido) no han respondido a las peticiones de ayuda como él esperaba.

Además de criticar a la OTAN, a la que ha descrito en frecuentes ocasiones como "un tigre de papel", ha amenazado con retirar tropas estadounidenses de territorio europeo e incluso con sacar a EEUU de la Alianza, pese a ser una decisión que no puede adoptar unilateralmente. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha actuado como mediador entre el presidente estadounidense y el resto de los socios, en un momento especialmente delicado por la estrategia sobre la guerra rusa contra Ucrania o la crisis en Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

Rutte, que estuvo en Washintgon la semana pasada y se reunió con Trump, adelantó que en la cumbre de Ankara se anunciarán "miles de millones de dólares en nuevos contratos" de defensa, que podrían beneficiar a empresas estadounidenses.

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