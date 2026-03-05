Trump cesará a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU tras la polémica actuación del ICE en Minneapolis

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando junto a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Donald Trump ha anunciado este jueves que cesará a la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, y la sustituirá por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, que asumirá el cargo a partir del 31 de marzo. La decisión se produce tras las críticas por la actuación del ICE en Minneapolis, donde agentes de la policía antimigratoria mataron a dos personas, y por la ejecución de una campaña publicitaria por más de 200 millones de dólares.

El presidente estadounidense ha elogiado a Noem por haber "servido bien" al país y obtener "numerosos y espectaculares resultados", y no ha dado explicaciones sobre el motivo concreto del cambio. No obstante, se trata de una maniobra relevante, ya que supone el primer cese de un miembro del gabinete en este segundo mandato de Trump.

Según ha explicado el republicano en su red social, Noem será "enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental, que anunciaremos el sábado en Doral, Florida".

Sobre Mullin, el republicano ha destacado que "ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", y ha definido a Mullin como un "guerrero" del movimiento MAGA.

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales", ha dicho. Además, ha agregado que trabajará para mantener las fronteras "seguras" y "detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente" a Estados Unidos para que el país "vuelva a estar seguro".

Las polémicas de Noem

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, se convirtió en una de las secretarias de gabinete más destacadas de Trump, con publicaciones en redes sociales que retrataban a los inmigrantes con dureza y destacando casos de presuntos delincuentes. "Si no os vais, os vamos a cazar", llegó a decir en un vídeo a los inmigrantes irregulares.

Su dureza fue fuertemente criticada, sobre todo a partir de enero, cuando calificó como "terrorismo doméstico" a los dos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Los videos que surgieron tras las muertes desmintieron la afirmación de Noem y otros funcionarios de Trump de que los dos fallecidos, Renee Good y Alex Pretti, eran agresores violentos.

La reacción pública por las muertes llevó a la administración de Trump a cambiar la aplicación de la ley migratoria en Minnesota, tras meses de redadas en ciudades estadounidenses que provocaron violentos enfrentamientos con residentes que se oponían a la represión.

Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron un 'impeachment' contra Noem y al menos dos republicanos del Congreso pidieron su destitución tras los incidentes.

Durante las audiencias del Congreso en marzo, demócratas y algunos republicanos cuestionaron a Noem por su enfoque en la represión migratoria y la gestión del ICE. Asimismo, mostraron su preocupación por una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que aparecía la propia Noem.

Fuentes cercanas a Trump y citadas por el 'New York Post', han afirmado que el presidente estaba furioso porque Noem dijo que él había aprobado dichos anuncios. El propio Trump declaro a 'Reuters' que "nunca supe nada al respecto".

