Felipe VI reclama "contención en el uso de la fuerza" en Oriente Medio, "respeto máximo por la vida" y una UE "con mayor soberanía estratégica"

El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante el almuerzo celebrado en el Palacio Real en honor a los grandes duques de Luxemburgo.

¿Por qué es importante? El rey ha instado a que se busquen salidas diplomáticas a la guerra que comenzó el pasado sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El rey Felipe VI ha instado a la contención en el uso de la fuerza ante la crítica situación en Oriente Medio, expresando solidaridad con los países afectados y defendiendo una Europa con mayor soberanía estratégica. Durante un almuerzo con los grandes duques de Luxemburgo, Felipe VI abogó por soluciones diplomáticas tras el reciente conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, enfatizó la importancia de una Europa unida y sólida, capaz de defender sus principios y su voz en el mundo, sin olvidar la guerra en Ucrania. El gran duque Guillermo V subrayó que ignorar el derecho internacional debilita las sociedades abiertas, advirtiendo sobre los desafíos al orden mundial actual.

El rey Felipe VI ha hecho este jueves un llamamiento a "la contención en el uso de la fuerza" ante la situación "crítica y especialmente peligrosa" en Oriente Medio, ha expresado su solidaridad con los países afectados por el conflicto y defendió una Europa "con mayor soberanía estratégica".

En un discurso durante el almuerzo de este jueves con los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, de visita oficial en España, Felipe VI ha instado a que se busquen salidas diplomáticas a esta guerra que comenzó el pasado sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Vemos con enrome inquietud y preocupación, la situación crítica y peligrosa que atraviesa Oriente Próximo y la región del Golfo. Y no puede sorprender que también nos unamos a los llamamientos por la contención del uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y la seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas y también por la garantía de las libertades y los derechos humanos frente a la represión", ha remarcado el monarca.

También ha insistido en que se necesita una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia "una auténtica Europa de seguridad y defensa", todavía más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, y "aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo" y preservar los principios irrenunciables de la identidad común.

Aprovechando esta ocasión, Felipe VI ha afirmado que la Europa unida, antes que un espacio geográfico o un proyecto político en marcha, "es una parte de nuestra identidad" y los valores que nutren el proceso de integración son también "el anclaje" de nuestras sociedades democráticas. Aunque Oriente Medio es ahora el foco de la política mundial, el rey ha destacado que como europeos no se puede olvidar "la guerra de agresión" de Rusia en Ucrania, reafirmando la defensa de su integridad territorial y el recurso de la diplomacia para conseguir "una paz justa y duradera".

Por su parte, el gran duque Guillermo V ha advertido de que cuando las reglas básicas del respeto mutuo y del derecho internacional se ignoran, las sociedades abiertas y el Estado de derecho "se vuelven más vulnerables". La inestabilidad, ha dicho, "puede alimentar el miedo y la división, haciendo nuestras sociedades más propensas a la polarización y a la desinformación".

Una Europa fuerte es "aún más importante" cuando se observa el mundo actual —ha añadido el jefe de Estado luxemburgués— y ha avisado que los fundamentos del orden internacional que han traído paz y estabilidad después de la II Guerra Mundial "se enfrentan a desafíos sin precedentes".

