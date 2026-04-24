Sánchez reitera el compromiso de España con la OTAN tras la nueva amenaza del Pentágono: "No trabajamos sobre emails"

El contexto La agencia Reuters ha accedido a un correo electrónico interno del Pentágono que recoge varias medidas contra aquellos países que, a su juicio, no apoyaron sus operaciones en la guerra con Irán. "Trabajamos sobre posicionamientos oficiales del gobierno de EEUU", asegura Sánchez.

Pedro Sánchez ha respondido al correo interno del Pentágono que sugiere sanciones contra países contrarios a la guerra con Irán, incluyendo la suspensión de España de la OTAN. Sánchez enfatizó que España colabora con los aliados dentro de la legalidad internacional, defendiendo el interés nacional y cumpliendo con las obligaciones de la OTAN con un 2,1% de inversión en defensa. Además, propuso reintroducir el impuesto a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas y prolongar los fondos europeos Next Generation. Sánchez criticó la guerra en Irán, destacando su impacto negativo en el orden internacional y el sufrimiento humano.

"No trabajamos sobre emails". Es la respuesta de Pedro Sánchez al correo electrónico interno del Pentágono en el que habla de varias medidas a aplicar contra aquellos países que se han mostrado contrarios a la guerra contra Irán, que incluyen la suspensión de España de la Alianza Atlántica y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas.

"Trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de EEUU. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha comentado Sánchez a su llegada a la reunión informal de líderes europeos que se celebra este viernes en Chipre.

El presidente del Gobierno ha reiterado que España defenderá el interés general del país y el cumplimiento de las responsabilidades con la OTAN, insistiendo en que "las capacidades que nos pide la OTAN" se pueden cubrir con el 2,1% de inversión en defensa, y no con el 5% que Trump impuso a los miembros de la Alianza Atlántica. "No hay debate: cumplimos con nuestras obligaciones, somos un socio leal y absoluta tranquilidad", ha apostillado Sánchez desde Chipre.

En su comparecencia, Sánchez ha propuesto volver a introducir el impuesto a los beneficios extraordinarios a las grandes empresas energéticas, como ya se hizo en el comienzo de la invasión rusa en Ucrania, sugiriendo que los fondos europeos Next Generation se prorroguen de seis a doce meses más para vincularlo a la transformación de la economía española, así como una flexibilización de las reglas fiscales para la electrificación. Son, según Sánchez, medidas "consecuentes con la envergadura de la crisis que está sufriendo el mundo".

"La situación en Oriente Medio por esta guerra ilegal demuestra el fracaso de la fuerza bruta. La ley del más fuerte hace que el mundo sea más débil. No se sabe el objetivo de la guerra. No parece que haya confianza entre las partes. Eso lleva a sufrimiento y pérdida de miles de vidas, así como un socavamiento del orden internacional", opina Sánchez sobre la guerra en Irán, uno de los temas que estará sobre la mesa en esta cumbre de líderes informales en la que también se hablará de Líbano, Siria, Gaza o Cisjordania, según el jefe del Ejecutivo.

Borrell: "¿Quién es el Pentágono?"

En una entrevista en Espejo Público, Josep Borrell se ha preguntado "quién es el Pentágono" y qué miembro de ese organismo ha escrito ese correo electrónico. "No tengo ni idea de ese mail, ni quién lo ha hecho. He escuchado declaraciones de jefe de prensa y no dice nada nuevo. El Pentágono prepara opciones, nada nuevo. Tampoco he visto que nadie hable de expulsar. No se puede expulsar de la OTAN porque el Pentágono lo diga en un mail", ha valorado.

Borrell ha recordado que irse de la Alianza Atlántica "no es tan fácil", explicando que para que se den esas situaciones "falta que lo prevea la carta de la OTAN". "En la Carta Atlántica, igual que en la Unión Europea, no está previsto que se pueda expulsar a un país y tampoco se puede salir de la OTAN así porque le plazca. Las cosas son más complicadas de lo que parece", añade.

Respecto a las bases de Rota y Morón, Borrell afirma que el Gobierno ya ha trasladado su postura y ha recalcado que se ha "ajustado al derecho", aplicando los términos en los cuales "el Ejército puede utilizar unas bases en territorio español pero sin perder la soberanía española". "Se pueden usar para finalidades de la Alianza Atlántica, pero la guerra de Irán no es una finalidad de la Alianza Atlántica. Trump debería saber que el uso de las bases está sometido a unas normas, no las puede inventar", advierte.

¿Qué dice el correo del Pentágono sobre España?

Un correo electrónico interno del Pentágono recoge opciones para que Estados Unidos castigue a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no han apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Estas opciones incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

Las opciones políticas se detallan en una nota que expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (conocidos como ABO) para la guerra contra Irán, según declaró el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para describir el correo electrónico.

El correo electrónico afirmaba que ABO es "simplemente el punto de partida absoluto para la OTAN", según el funcionario, quien añadió que las opciones circulaban en los altos niveles del Pentágono. Una de las opciones del correo electrónico contempla la suspensión de países "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, indicó el funcionario.

Al ser consultado sobre el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte". No tenemos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto".

El funcionario no reveló cómo Estados Unidos podría proceder a la suspensión de España de la alianza, y Reuters no pudo determinar de inmediato si existía algún mecanismo en la OTAN para hacerlo.

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