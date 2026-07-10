Los reyes trasladan su pesar por la tragedia del incendio de Los Gallardos: "Estamos profundamente consternados"

¿Qué ha dicho? La Casa Real ha compartido un comunicado en sus redes sociales donde ha mandado un mensaje de apoyo a los familiares de las personas fallecidas y afectadas por el incendio.

Los reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su profunda consternación por el incendio forestal en Los Gallardos, Almería, que ha dejado al menos once muertos, ocho heridos y 19 desaparecidos. En un mensaje en el perfil oficial de la Casa Real en X, expresaron su tristeza y apoyo a las familias afectadas y a los equipos de emergencia que trabajan en la zona. Las víctimas, en su mayoría extranjeras, quedaron atrapadas en sus vehículos al intentar huir del fuego. La Unidad Militar de Emergencias ha desplegado 220 efectivos y 70 vehículos, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado aviones y un helicóptero para colaborar en la extinción del incendio.

Los reyes Felipe VI y Letizia han expresado su consternación por las víctimas mortales que deja el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, así como su reconocimiento a las labores que están llevando a cabo los equipos de emergencia para afrontar esta "tragedia".

"Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos", han trasladado en un mensaje a través del perfil oficial en X de la Casa Real, en el que los reyes han querido expresar su "tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados".

"Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de emergencias y a todos los efectivos que, con profesionalidad y compromiso, continúan trabajando para hacer frente a esta situación", han añadido.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense ha dejado al menos once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves. Además, 19 personas continúan desaparecidas.

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa".

Más de 200 efectivos de la UME desplegados en el incendio

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desplegado cuatro aviones anfibios y un helicóptero en Los Gallardos.

Los cuatro aviones tipo FOCA operarán en relevos escalonados de dos en dos para asegurar un servicio permanente de descarga, han detallado desde el Ministerio que dirige Sara Aagesen. El helicóptero es una nave tipo Mike bombardero.

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