Robles pide a Argüello que "se disculpe adecuadamente" por llamar al Estado "banda de ladrones": "Es inaceptable"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa considera que el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal es "contrario al del papa". "Ni Trump tiene que darnos lecciones sobre nuestros compromisos ni él ni nadie de ética", ha afirmado.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha respondido a Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, tras sus comentarios sobre el Estado y la ética. En declaraciones a 'Cadena Ser', Robles pidió a Argüello que "se disculpe adecuadamente", subrayando la "enorme responsabilidad de la iglesia católica". La ministra criticó las palabras de Argüello como "inaceptables" y contrarias al mensaje del papa, destacando la ética del Gobierno y sus funcionarios. Además, Robles rechazó comentarios de Argüello sobre el Orgullo, insistiendo en que se disculpe para respetar el mensaje católico. Félix Bolaños también expresó su sorpresa por los términos ofensivos de Argüello, abogando por relaciones basadas en el respeto y la justicia.

Margarita Robles ha respondido a Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Ha respondido al "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones" del eclesiástico. En palabras en 'Cadena Ser', la ministra de Defensa le ha pedido que "se disculpe adecuadamente" y ha hecho referencia a la "enorme responsabilidad de la iglesia católica".

"Es totalmente inaceptable y contrario al propio mensaje que hizo el papa. La iglesia católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe de manera adecuada", ha expresado Robles.

La ministra ha hecho especial hincapié al mensaje del papa en España: "Vino a este país y vio cómo trabajan tanto el Gobierno como los funcionarios. Vio que somos personas honestas y éticas".

"Ni Trump tiene que dar lecciones sobre lo que es la Defensa y sobre nuestros compromisos ni Argüello ni nadie de ética", ha insistido Robles, abundando en que "sería buena la doctrina evangélica y que se mirara primero para él mismo".

Además, Robles ha reaccionado al "¡Qué bien lo del Orgullo! Porque ese es el pecado de Satán" de Argüello. La ministra ha insistido en que "lo único" que le pide "es que se disculpe". "Es lo primero que ha de hacer y responde al mensaje católico que él dice defender, ese de respetar a todo el mundo y no lanzar falsos testimonios".

"Esas palabras no solo son injustas sino que conllevan un enorme descrédito a la iglesia católica", ha expuesto para concluir.

Su respuesta se suma a la de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que ha enviado una carta a Argüello mostrando su "sorpresa" en lo que define como "términos no solo partidistas sino también ofensivos".

"¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificara a la Iglesia como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?", se ha cuestionado el ministro.

E insiste: "Jamás he caído en una descalificación de este calibre, por lo que le invito a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justica en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y de la ultraderecha".

"Creo que la sociedad lo que espera tanto del Gobierno como de la Iglesia es una colaboración productiva y respetuosa", ha asegurado en la carta Bolaños.

Argüello responde

Por su parte, Argüello ha sostenido que él no hablo del Gobierno cuando dijo esa frase, añadiendo eso sí que "cada uno verá por qué se siente aludido".

Así lo ha dicho en palabras a los medios en Valladolid tras la firma de un convenio sobre conservación de patrimonio, donde ha expuesto que todo se trataba de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI cuando hacían una "apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos".

Además, ha preferido no dar detalles sobre la carta de Bolaños, al considerar la misiva "una correspondencia que debería ser privada". "Me extraña que lleguen siempre a los medios antes que al destinatario".

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