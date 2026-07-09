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Sanfermines

Prohibido grabar en el recorrido de los encierros: algunos corredores se saltan las normas

Los detalles Una vez más, la Policía Municipal de Pamplona recuerda que está prohibido utilizar cualquier dispositivo de grabación porque puede desviar la atención de los corredores.

Prohibido grabar en el recorrido del encierro
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En el tercer encierro de San Fermín, más de uno se ha saltado una de las normas más importantes de la carrera: grabar en el interior del recorrido. Tampoco se puede grabar con gafas inteligentes, como ha hecho un corredor. Ahora tendrá que pagar una multa que podría llegar hasta los 6.000 euros.

Una vez más, la Policía Municipal de Pamplona recuerda que está prohibido utilizar cualquier dispositivo de grabación porque puede desviar la atención de los corredores.

Un corredor extranjero graba cómo se acercan los toros. Los animales pasan muy cerca de él, en un momento de alta tensión. Reanuda la marcha y se une al resto de corredores. "Soy más rápido. Nos vemos, tío", comenta.

Piensa que ha terminado, pero se sorprende cuando los toros vuelven a la carrera. "¿Por qué estamos corriendo?¿Hay más?", comenta.

Su aventura termina en la plaza de toros, donde a pesar de las advertencias del personal de seguridad logra entrar en el recinto segundos antes de que se cierren las puertas. Su vídeo acumula más de un millón de visualizaciones en Internet.

Otros dos jóvenes turistas presumen de sus primeros Sanfermines en TikTok. Corren entre los mozos sin conocer los riesgos de grabar o captar imágenes dentro de los encierros. "Están más pendientes de la grabación que de realizar una buena carrera", aseguran los agentes.

Desde que comenzaron los encierros, han sacado a diario a una decena de personas con dispositivos de grabación.

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