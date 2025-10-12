Polémica en Valladolid: un concejal asegura que no se reunirá con mujeres para que no le acusen "de cosas"

¿Qué ha pasado? El edil de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez, afirmó durante un pleno que no mantendría reuniones privadas con las portavoces de la oposición.

En el Ayuntamiento de Laguna de Duero, Valladolid, surgió una polémica durante un pleno cuando el concejal de Servicios Económicos, Juan Carlos Rodríguez, afirmó que no se reuniría a solas con las portavoces de la oposición por ser mujeres, lo que provocó su enfado. Rodríguez argumentó que prefería estar acompañado por otros miembros de su grupo para evitar posibles acusaciones. La tensión obligó a detener la sesión momentáneamente. A pesar de las críticas, el concejal se mantuvo en su postura y acusó a las portavoces de difamación. Como consecuencia, la oposición presentó una moción de reprobación para cuestionar su actitud.

"Teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir y que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, sino siempre acompañados por otros miembros de mi grupo, no vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas", mencionó el concejal para la indignación de la sala.

La tensión aumentó hasta tal punto que tuvieron que detener momentáneamente la sesión. Pese a todo, Rodríguez siguió en su línea y acusó a las portavoces de la oposición de "calumniar y difamar" con su versión de los hechos. "Sí, tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar, porque visto las consideraciones creo que podemos llegar a tener algún problema serio", se reafirmó el edil.

Por estos hechos, la oposición ha presentado una moción de reprobación que tiene como objetivo cuestionar la actitud del concejal durante ese incidente y otras interacciones en el ámbito municipal.

