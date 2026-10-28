Mónica García afirma que el accidente de trenes en Toledo es una "tragedia importante": "Ha sido un impacto importante"

Los detalles La ministra no ha podido facilitar aún el número de heridos o fallecidos si bien ha reconocido que las imágenes "delatan que ha sido un impacto importante".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado que su Ministerio ha movilizado todos los recursos disponibles para asistir al Gobierno de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo, calificándolo como "una tragedia importante". En una entrevista en la Cadena SER, García expresó su preocupación y mencionó que las imágenes reflejan la gravedad del incidente. Los servicios de emergencia de Madrid y Castilla-La Mancha están activos, y todos los hospitales y quirófanos de Madrid están preparados para recibir a los afectados. En la red social X, García reafirmó su colaboración con el gobierno regional para ofrecer todos los recursos necesarios.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que su Ministerio ha movilizado todos sus recursos y los ha puesto a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario ocurrido a la altura del municipio de Urda (Toledo) y ha afirmado que se trata de "una tragedia importante", de gran impacto.

En una entrevista en la Cadena SER, García ha dicho que sigue "con enorme preocupación" lo sucedido. La ministra no ha podido facilitar aún el número de heridos o fallecidos si bien ha reconocido que las imágenes "delatan que ha sido un impacto importante y que esto nos lleva a una tragedia".

"Ahora están desplegados todos los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, que es lo que se hace en estas situaciones", ha señalado la ministra.

García ha informado de que se ha puesto en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el de Madrid y con los consejeros y consejeras de Sanidad para poner a disposición todos los servicios de intensivos de los hospitales. En unas declaraciones en La 1, García ha insistido en que todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y quirófanos está a disposición de los accidentados.

En un mensaje en la red social X, García dice "estar trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar", y en coordinación con las instituciones competentes.

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