Sánchez, sobre el accidente tren en Toledo: "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias"

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, este lunes en el Complejo de la Moncloa.

Los detalles En la madrugada de este miércoles, se ha producido un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE. El presidente del Gobierno ha informado en sus redes que "los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas" en coordinación "con todas las administraciones implicadas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el terrible accidente que se ha producido entre dos trenes de alta velocidad en Toledo: varios vagones han caído por un terraplén.

ADIF ha confirmado un alcance entre dos trenes a la altura de Urda (Toledo), entre un Iryo y un AVE. El accidente ha tenido lugar a las 8:30h de la mañana.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page", escribe el presidente.

Los servicios de emergencia,añade, "están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas". "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", concluye Sánchez.

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