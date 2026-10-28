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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Accidente de tren en Toledo

El duro testimonio de uno de los pasajeros del AVE accidentado en Toledo: "He visto a un chico caminando con el brazo amputado"

Los detalles Jesús, uno de los pasajeros del tren AVE, asegura en la Cadena SER que ha visto imágenes que "no va a olvidar". "Estoy tratando de apartar algunos cuerpos del tren", relata.

Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha Uno de los trenes accidentados, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La ManchaEuropa Press
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Los pasajeros de los trenes AVE e Iryo que han chocado este miércoles en Toledo están aportando sus testimonios acerca de cómo han vivido un el grave accidente ferrovairio. En la Cadena SER, Jesús habla de una situación dramática después de que el AVE en el que viajaba chocase con el Iryo.

"Yo iba trabajando tranquilamente y de repente ha habido como una especie de... es que casi no te da tiempo a enterarte, como una especie de frenazo, y ha salido todo el mundo volando. Yo me he dado un golpe contra la gente de delante y, bueno, a partir de ahí inmediatamente nos hemos dado cuenta de que había habido... pensábamos inicialmente en un descarrilamiento", detalla el hombre.

En el momento de la entrevista, Jesús estaba "sosteniendo el suero de una persona que está herida" para poder "ayudar un poco a los sanitarios". "Hay muchos heridos y hay muertos. Aquí hace falta que venga mucha gente. Hay muchos heridos, gente pasándolo muy mal, la verdad. Y es verdad que esto se está alargando; yo entiendo que estamos en medio del campo y es complicado, pero de verdad que es una situación de emergencia absoluta, te diría", afirma.

Jesús asegura que ha intentado "apartar algunos cuerpos del tren" y que ha visto a "un chico con el brazo amputado caminando". "Hay cuerpos que veo tumbados que no he visto ni moverse", añade.

"Yo estoy ahora mismo al lado de un vagón que está completamente fuera, o sea, cae por el terraplén y está volcado y completamente destrozado. Y esa es la parte... es el coche que se ha llevado la peor parte, digamos. He estado hablando con un guardia civil que le he preguntado, porque en el otro lado aparte también hay gente que está mal, y me ha dicho que aquí donde estoy yo es como la zona cero, diría el sitio donde el desastre es mayor", detalla el pasajero.

El hombre asegura haber notado un "frenazo súbito" mientras iba trabajando en el tren antes de que "saliese todo volando". "Entonces he visto que a mi alrededor —yo afortunadamente no, porque iba con el cinturón— había gente como volando por el pasillo. Eso ha sido mi primera... y nada, inmediatamente me he dado cuenta de que había pasado algo grave", afirma.

"Acaban de sacar algún cuerpo, es verdad que por lo menos en el lado que estoy yo hemos nosotros sacado a muchísima gente y yo creo que los que pueden quedar dentro... me temo que más bien hay gente que no pueda salir porque está muy mal o porque pueda haber fallecido", asegura el hombre.

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