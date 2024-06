La Fiscalía y la abogacía han retirado la acusación de la hermana de Imanol Arias al arrancar el juicio por el 'caso Nummaria' este martes en la Audiencia Nacional. Precisamente, según ha podido saber laSexta, el actor ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal, que le pedía 27 años de cárcel por no declarar 2,7 millones de euros.

La hermana del Arias figuraba entre las 31 personas procesadas en esta causa, junto al actor y la también actriz Ana Duato; el marido de esta, el productor Miguel Ángel Bernardeu; y el responsable del despacho de abogados Nummaria, Fernando Peña, para quien la Fiscalía reclama la mayor pena: 298 años de prisión.

Tras ocho años de instrucción, el juicio ha comenzado de forma accidentada este martes en la Audiencia Nacional, ya que el abogado de uno de los acusados se ha sentido indispuesto y ha tenido que ser evacuado en ambulancia. Pese a ello, el juicio ha seguido adelante.

Aunque Imanol Arias ha alcanzado un pacto con la Fiscalía, no así su compañera de reparto en 'Cuéntame como Pasó', Ana Duato, que apenas un día antes de sentarse en el banquillo de los acusados dejaba claro en 'Vanitatis' que descarta esta posibilidad: "Estoy convencida de mi inocencia y por eso nunca me he planteado pacto alguno que pase por reconocer unos hechos que no he cometido", aseveraba.

En el caso de la actriz, la Fiscalía pide 32 años de cárcel por no declarar 1,9 millones de euros. La solicitud de pena es mayor que para Arias porque el fiscal cree que defraudó a Hacienda durante más años.