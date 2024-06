El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes del juicio oral por fraude fiscal que arranca este martes en la Audiencia Nacional, según ha podido saber laSexta. La también actriz Ana Duato, en cambio, ha rechazado públicamente llegar a un pacto con el Ministerio Fiscal.

El juicio se celebra a partir de este martes, tras ocho años de instrucción y con 31 procesados, entre ellos ambos actores. En concreto, Duato está acusada de no declarar 1,9 millones de euros, mientras que Arias está acusado de no declarar 2,7 millones.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción pide para la actriz 32 años de cárcel, frente a los 27 años que solicitaba para Arias, porque cree que ella defraudó a Hacienda durante más años. En la causa están también acusados el marido de Duato, el productor Miguel Ángel Bernardeu, y la hermana de Arias, entre otros investigados.

Ambos actores están acusados de ocultar a Hacienda sus ganancias de la serie 'Cuéntame cómo pasó', mediante sociedades pantalla creadas por el despacho de abogados Nummaria que da nombre al caso. Precisamente, para quien mayor pena pide la Fiscalía es para el responsable de Nummaria, Fernando Peña: 298 años de prisión.

El caso se remonta a abril de 2016, cuando un registro en el citado bufete de abogados destapó un entramado de evasión fiscal de famosos. Casi al unísono, aparecía también en los Papeles de Panamá desvelados por laSexta.

Aunque Imanol Arias ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, en una entrevista publicada en 'Vanitatis' este mismo lunes, Duato descartaba esta posibilidad: "Estoy convencida de mi inocencia y por eso nunca me he planteado pacto alguno que pase por reconocer unos hechos que no he cometido", aseveraba.