Ana Duato rompe su silencio a 24 horas de sentarse en el banquillo por fraude fiscal. Tras la noticia de Imanol Arias, el cual pretendía llegar a un acuerdo, la actriz no seguirá el mismo camino. Ella insiste en que la acusación es una mentira.

Después de ocho años desde que se iniciará esta causa y tres años después de que la Audiencia Nacional abriera un juicio oral por un presunto fraude fiscal a Hacienda, parece que la trama de Imanol Arias y Ana Duato llegará a su recta final en muy pocos días. Esta causa lleva más tiempo pendiente que todo el tiempo que ha durado la instrucción.

Los protagonistas de la mítica serie 'Cuéntame cómo paso' son las caras más mediáticas y más salpicadas por el caso Nummaria. Aunque no son los únicos. Varias personas se sentarán en el banquillo por diferentes delitos fiscales que presuntamente se habrían realizado a través del despacho Nummaria.

Ana Duato se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 32 años de cárcel por los siete delitos por los que se le acusa. A diferencia de Imanol Arias, no ha querido llegar a ningún pacto de conformidad.

La actriz ha asegurado que prefiere sentarse en el banquillo, ya que "no quiero pactar con Hacienda por unos hecho que no cometí". "Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarles a mis hijos la herencia de una mentira", ha expresado Ana Duato en Vanitatis.