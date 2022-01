La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha admitido que la "contrarreforma laboral" que ha aprobado el Gobierno tras el acuerdo con sindicatos y patronal es "menos mala de lo esperado", pero ha recalcado que eso no significa que para su partido "sea suficiente" porque aspiran "a algo bueno y de futuro" y no "algo que deshace un camino andado".

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra ha criticado el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros porque "deja sin efecto aspectos de la reforma del 2012" de Mariano Rajoy, que ha permitido estos años que España "cree más de tres millones de puestos de trabajo". Además, ha subrayado que esa norma del PP "impulsó los ERTE", que han sido "claves" en la pandemia "para sostener las economías familiares".

Tras asegurar que "las políticas socialistas y comunistas están situando a España a la cola de Europa", ha recalcado que lo que España necesita ahora mismo "son unas políticas distintas", con "más flexibilidad" y "modernización" del mercado laboral, con reducción de costes laborales y de las cotizaciones, y que apueste por medidas como 'la mochila austriaca'.

"Que al final la contrarreforma haya sido menos mala de lo esperado, no significa que para nosotros sea suficiente. Nosotros aspiramos no a algo menos malo sino a algo bueno y algo de futuro, no algo que deshace además un camino andado que ha sido bueno para España", ha avisado.

Preguntada si hubo debate dentro del PP sobre qué posición tomar ante el acuerdo de la reforma laboral, Gamarra ha señalado que han tenido "muy claro" que no iban a dar "ni un paso atrás en una reforma laboral, la de 2012, que tanto y tan bueno ha generado para España y tanto progreso ha traído hasta este momento". "Los pasos, el PP los da hacia el futuro", ha subrayado.

Ante las críticas de ERC y Bildu a la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal, Gamarra ha destacado que los "reparos que ponen ellos y los que pone el PP son absolutamente diferentes" porque los "socios del Gobierno plantean una derogación absoluta" de la norma de 2012 y su partido quiere mejoras "estructurales para abordar el futuro".

Dicho esto, ha augurado que al final llegarán a un acuerdo con el Gobierno como ha ocurrido otras veces porque "éste es el mejor Gobierno posible para ellos" y "cuánto más débil sea el Gobierno de España", a ellos "mejor les va". "Seguro que al final, consiguen ponerse de acuerdo", ha pronosticado, para quejarse de que con el PP no haya existido "ningún tipo de diálogo" ni "ninguna negociación".

Gamarra ha subrayado que "no ha habido unanimidad dentro de la CEOE" sobre la reforma laboral y ha añadido que hay "otras posiciones que consideran que tenía que haberse enfocado de otra manera" esa legislación.

"Igual que espero que se respete la posición del PP, respeto la de la CEOE. Pero la realidad es que hay sectores, como la automoción o la agricultura o patronales autonómicas como la de Madrid o la de Cataluña que no han respaldado ese acuerdo", ha manifestado.

Tras calificar de "excepcionalmente buena" la reforma de 2012 del PP, ha reiterado que su partido no va a dar "pasos hacia atrás" y se opondrá en el Congreso. Al ser preguntada si la llevará al TC si no se tramita como proyecto de ley, ha respondido: "Evidentemente que una reforma laboral no se tramite como proyecto de ley, tiene un defecto de constitucionalidad".