Los consejeros del PP han rechazado la invitación de visitar un centro de menores migrantes en Tenerife antes de celebrarse la reunión clave del Gobierno central, el Presidente de Canarias y los consejeros de las 17 comunidades autónomas para abordar la reubicación de los más de 6.000 niños migrantes que viven hacinados en los centros de acogida de Canarias.

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha lamentado que ninguna comunidad del PP haya asistido a la visita de un centro de menores en Tenerife y ha defendido la "propuesta seria" del Ejecutivo para armar una solución, "con suficiencia financiera y de una manera sostenida en el tiempo" para dimensionar los servicios públicos y generar una situación de equilibrio territorial.

"Tiene que haber un mecanismo de solidaridad territorial en nuestro país. Los niños llegan a España. No podemos dejar atrás a ningún niño o niña, es una cuestión de derechos humanos, y no podemos dejar atrás tampoco a ningún territorio. Canarias no se puede hacer cargo en soledad de un fenómeno como este", ha comentado.

Este mismo miércoles antes de la reunión, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido asumirán "el reparto de los 400 menores" migrantes. Así lo ha señalado, afirmando que acepta la propuesta que ha planteado el Gobierno en la Conferencia Sectorial que se celebra esta tarde en Santa Cruz de Tenerife.

No obstante, esto sigue siendo insuficiente ya que los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de migrantes al archipiélago en pateras y cayucos.

Así, Sira Rego ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "busque un hueco en la agenda" y visite un centro de menores migrantes en Canarias antes de fijar posición sobre la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud le ha pedido que "mire a los ojos a los niños que están aquí, son niños que vienen y están solos, que están solas, que están en situación de desamparo y tenemos obligación, como país, de acogerlos de manera digna y de manera solitaria en todo el territorio".