El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por su partido asumirán "el reparto de los 400 menores" migrantes. Así lo ha señalado, afirmando que acepta la propuesta que ha planteado el Gobierno en la Conferencia Sectorial que se celebra esta tarde en Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, fuentes del PP avisan a Vox de que quedan "a la espera de su decisión" tras amenazar con romper con los 'populares' en las CCAA donde gobiernan en coalición. Uno de los puntos del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia es la distribución de unos 400 jóvenes de Canarias (300) y Ceuta (100) entre los territorios a través del mecanismo vigente hasta ahora, basado en la solidaridad y la voluntariedad, que fue rechazada en la última sectorial.

No obstante, esto sigue siendo insuficiente ya que los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de migrantes al archipiélago en pateras y cayucos. Tanto el Gobierno de las islas como el central abogan por la reforma de la ley de Extranjería como una medida que garantice una distribución entre los territorios equitativa y más rápida de lo que se había hecho hasta ahora y que no ha funcionado.

"Vamos a cumplir con nuestras obligaciones, lo hemos dicho desde el principio", ha señalado en un acto por el 27 aniversario del secuestro y asesinato por ETA del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Y ha recordado que "las CCAA que gestiona el PP tienen más de 5.000 menores, más del 80%", pero ha sostenido que "van a seguir siendo solidarias".

"Todos los presidentes del PP van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado y que figura en el orden del día, vamos a ser solidarios y coherentes", ha subrayado. Por su parte, fuentes del PP han señalado a laSexta que "ni las presiones pasadas del PSOE por el CGPJ ni las presiones presentes de Vox por su voluntad de ayudar a Canarias le van a hacer tomar decisiones en las que no cree".

"Y su apuesta por la solidaridad entre personas y territorios es inquebrantable", han sostenido, avisando a Vox: "Apoyaremos el reparto de estos 400 menores. Quedamos a la espera de conocer la decisión de Vox".

"¿No sé qué hará Vox?"

El presidente del PP ha asegurado que "están con el máximo esfuerzo" porque hay comunidades "excedidas": "Sabemos que hay que cuidarles y que tenemos que ser todo lo solidarios con Canarias y Ceuta y así lo vamos a hacer a pesar de la ausencia de absoluta de política migratoria del Gobierno central". Y ha pedido al Ejecutivo "que asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades y que se pongan a disposición de la gestión de los menores".

"Hay recursos, estamos sobrepasando el límite... Un menor es la administración que lo admite tiene su tutela y es responsable de su escolarización, asistencia sanitaria, atención permanente", ha subrayado, asegurando que sí acogerán los 400 menores, pero "cuando no se pueda hacer más, le piden al Gobierno central que habilite centros".

Preguntado qué hará el socio ultraderechista del PP al respecto, se ha limitado a decir que no lo sabe: "No sé qué va a hacer Vox; nosotros estamos cumpliendo los compromisos de un partido de Estado y los acuerdos de estabilidad y decirle a los responsables de Vox que las CCAA donde gestionan ya hemos acogido migrantes". "Esto es la realidad y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber", ha sentenciado.