Ayuso anuncia el cierre de la estación de metro de Sol por "condiciones de insalubridad": "Hay que hacer limpieza urgente"

¿Qué ha dicho? Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que es algo que han solicitado riesgos laborales y sindicatos, criticando que la acampada que hay instalada en la Puerta del Sol "va a matar todo el comercio del centro de Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que van a cerrar la estación de Sol porque hay que hacer "limpieza urgente". Según ha explicado, es algo que han solicitado "riesgos laborales y sindicatos".

"Hoy la cerrarán a lo largo del día. Ahora hay condiciones de insalubridad", ha destacado. Ayuso ha recordado que la campaña de Navidad viene ya, insistiendo en que la acampada que hay instalada en la Puerta del Sol para manifestarse por una vivienda digna va a "matar todo el comercio del centro de Madrid".

"¿De verdad que la imagen de España es con todos los plásticos ahí plantados?", se ha preguntado en una entrevista en EsRadio, donde ha señalado que esta es la imagen que quiere dar Pedro Sánchez, la de la "España de la zozobra, de la cutrez".

De esta forma, ha acusado al presidente del Gobierno de "arruinar" la imagen del país. "La gente sensata no puede permitir que una de las plazas más emblemáticas sea tan cutre y deningrante", ha indicado, asegurando que a ella la acampada no le quita "un voto".

Ayuso ha denunciado que en el kilómetro cero está imperando "la ley de la selva" azuzada, a su juicio, por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera", ha criticado.

Durante dicha entrevista, también se ha pronunciado sobre la advertencia de la izquierda de que "viene la derecha". "La derecha ya está. Te está dando a ti el dinero y somos el cajero automático del independentismo", ha señalado, preguntándose si hay que permitir la corrupción con tal de que "no gobierne el otro".

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