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Diana de Brito

Nueva polémica con Israel tras utilizar la imagen con IA de una artista para justificar la ocupación de territorio palestino sin su consentimiento

El contexto Israel publicó un vídeo hecho por IA de la cantante Diana de Brito cantando una canción que justifica las acciones israelíes y ella ha salido a denunciar que no ha dado su consentimiento para ello.

Nueva polémica con Israel tras utilizar la imagen con IA de una artista para justificar la ocupación de territorio palestino
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Nueva polémica con Israel. La rapera Diana de Brito ha denunciado que no ha dado su consentimiento para que el país liderado por Benjamin Netanyahu publicara un vídeo hecho con Inteligencia Artificial de ella cantando una canción que justifica la ocupación del territorio palestino.

Este jueves, la cuenta oficial del país publicó un vídeo generado por IA en el que se ve una especie de videoclip de la artista en la que canta una canción cuya letra justifica las acciones israelíes en Oriente Medio y en el que soldados bailan y disfrutan de la misma.

"Vuelve de donde viniste. Lo hicimos", publicaba la cuenta israelí. Ahora bien, esta publicación se ha realizado robando la identidad de De Brito, quien ya ha denunciado en redes sociales lo ocurrido.

La rapera con raíces portuguesas y angoleñas que ya ha dejado claro que ese videoclip se ha hecho sin su consentimiento: "¡Hola! Sí, entonces... ¿por qué robaste mi identidad para algo a lo que 100% no di mi consentimiento?".

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