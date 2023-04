La reunión de este lunes entre el comisario europeo de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía sobre la ley para regularizar regadíos en Doñana impulsada por PP y Vox concluyó con un comunicado en el que Bruselas advertía de que las medidas adoptadas por la Junta "no son suficientes" y van "en sentido contrario" a sus directrices.

Sin embargo, fuentes conocedoras de esa reunión revelan a laSexta que en ese encuentro con el consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco, el comisario Virginijus Sinkevicius se mostró aún más duro que en su nota posterior: un "rapapolvo", apuntan las fuentes, en el que dejó claro que dicha iniciativa supone "una violación flagrante de la legalidad comunitaria".

Asimismo, el comisario advirtió al representante del Ejecutivo de Juanma Moreno de que no dudara de que la Comisión Europea adoptaría medidas, incluyendo sanciones pecuniarias e insistió en que hay una sentencia que ejecutar: la proposición de ley -trasladó- es contraria a esa sentencia, para la que no hay margen de interpretación y que solo cabe aplicar.

Una posición que Bruselas plasmó también en el comunicado emitido el lunes, en el advirtió de que "los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones", a la vez que instó a preservar los valores naturales del humedal y avisó de que "es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos".

La lectura del PP

Pese a que no es la primera vez que Europa traslada su preocupación sobre este proyecto del Ejecutivo andaluz, a su salida de la reunión con el comisario europeo Fernández-Pacheco hacía una lectura completamente diferente del encuentro, negando que Bruselas dijera que la ley no va por el buen camino.

"El comisario lo que nos ha dicho es que está muy preocupado por Doñana. Que está muy preocupado por el cumplimiento de esa sentencia. Que no recae fruto de la casualidad recae fruto de muchos incumplimientos del Gobierno. Y por su puesto ha dicho que va a analizar la propuesta de la Junta de Andalucía", esgrimió.

En declaraciones a 'RNE' este martes, Fernández-Pacheco ha insistido en valorar "positivamente" la reunión. Aunque ha reconocido que el comisario le trasladó "la preocupación que tiene por el humedal", ha insistido en que "la reunión acabó bien" y Sinkevicius "se comprometió a evaluar todos esos argumentos y a tener las líneas de comunicación institucional abiertas".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha aseverado en 'Onda Cero' que "no se puede por electoralismo adoptar decisiones que la poca agua que queda acabe secando definitivamente Doñana". "Están siendo muy claros desde la Unión Europea, desde los tribunales europeos, de lo que no se debe y no se puede hacer", ha añadido. "Decir que no pasa nada es o negacionismo o retardismo", ha remachado.

La cuestión de Doñana, en cualquier caso, se ha convertido en un nuevo punto de choque entre el Gobierno y el PP que está centrando buena parte de la precampaña del 28M y que previsiblemente será uno de los temas centrales del cara a cara de este martes entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.