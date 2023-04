Este lunes, la Junta de Andalucía ha mantenido un encuentro con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para tratar la proposición de ley para regularizar los regadíos en Doñana impulsada por PP y Vox.

Tras salir de la reunión, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha omitido la verdad ante las preguntas de Alexandre Mato, colaborador de laSexta en Bruselas, negando que Bruselas haya dicho que la ley no va por el buen camino... pese a que lo haya dicho en su comunicado.

"El Comisario lo que nos ha dicho es que está muy preocupado por Doñana. Que está muy preocupado por el cumplimiento de esa sentencia. Que no recae fruto de la casualidad recae fruto de muchos incumplimientos del Gobierno. Y por su puesto ha dicho que va a analizar la propuesta de la Junta de Andalucía. Y por supuesto el Comisario ya dirá lo que tenga que decir. No me corresponde a mí decirlo", ha afirmado Fernández-Pacheco.

Sin embargo, esta no es la realidad que ha trasladado Bruselas, que ha recordado que las medidas tomadas por la Junta "no son suficientes" y critica que van "en sentido contrario" a sus directrices. "Existe una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos estaban relacionados con la desecación/reducción de los embalses en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren medidas urgentes para controlar las extracciones", añaden.

"Los valores naturales excepcionales de Doñana deben preservarse, ya que son importantes para Andalucía, España y la UE en su conjunto. Es probable que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea tenga efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, uno de los puntos críticos de biodiversidad de la UE", aseguran desde Bruselas.