Ramoncín reflexiona sobre los disturbios en Ceuta: "En qué cabeza cabe que una persona pueda sentirse bien haciendo algo como eso"

Tras lo sucedido este jueves en Ceuta contra un asentamiento de migrantes, el artista señala que el suceso ha generado muchas preguntas.

Este jueves se producía una protesta en Ceuta para impedir que un convoy de ambulancias de la Cruz Roja entregara ayuda humanitaria a los migrantes. Después, la tensión escalaba cuando un grupo de personas rompía el cordón policial, asaltando el campamento de los migrantes.

Ramón Márquez, Ramoncín, señala que "cuando le vacías el estómago a la gente, adiós". "Eso sirve para muchas cosas, añade, "para vaciar la boca y también para provocar situaciones como esta". El artista expone que "estamos todos llenos de preguntas".

"Esta no es la Ceuta que se presentó los primeros días", señala, "incluso al grito de 'no somos Torre-Pacheco' incluso echaron a la gente que quería provocar esto que está pasando ahora". Para Ramoncín, creerse un héroe "por ir con una gran bandera de tu país y quemar una chabola" provoca preguntarse que "en qué cabeza cabe que esa persona pueda sentirse bien haciendo algo como eso".

El artista indica que la guerra contra las ONG ya se ha visto también en Israel. "Es una manera de pensar, es una manera de entender las cosas", expone, "llamar mafia a la Cruz Roja es un insulto que nos tiene que afectar a todos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido