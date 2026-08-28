Maestre afirma que con su actuación en Ceuta "el Gobierno ha dado a los ultras lo que más han deseado durante estos ocho años"

El periodista afirma que los ultras siempre intentan instrumentalizar este tipo de situaciones para generar odio, algo que ya intentaron en Torre-Pacheco.

Este fin de semana unas 60 embarcaciones cruzaran el estrecho en solidaridad con Ceuta. La iniciativa, que se ha bautizado como la 'Armada de la Solidaridad', ha sido promovida, entre otros por Marcos de Quinto y Álvaro de Marichalar, y recorrerá unos 123 kilómetros.

Antonio Maestre que, con estas iniciativas, "lo único que buscan es generar odio y crispación". "No van a proponer ninguna solución ni van a hacer absolutamente nada por el bien de Ceuta y por el bien de los inmigrantes", añade, "porque el cuestionamiento que hacen es puramente racista".

El periodista considera que esto "no podría haberse producido si el Gobierno hubiese actuado de manera eficiente". Maestre indica que los ultras siempre van a intentar instrumentalizar una situación y azuzar el odio, algo que ya intentaron en Torre-Pacheco.

Allí, como indica, no funcionó porque no había nada detrás. Pero, como advierte, en Ceuta "si la hay". "Y la culpa de que la haya es del Gobierno, única y exclusivamente", reflexiona: "Primero por no hacer nada cuando se produjo el ataque de Marruecos y después con la gestión".

Maestre señala que su sensación es que el Gobierno "lo que había hecho durante todo este tiempo, antes de actuar, es esperar que, sin atender a los migrantes, se fueran solos". "Luego, se han dado cuenta de que estos que se han quedado aquí no se van a ir", añade. Pero eso, como expone, "ha generado una situación terrible, les ha dado a los ultras, con este mes, lo que más han deseado durante estos ocho años".

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