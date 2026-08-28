Sorteando las alarmas y desvalijando una cámara acorazada en cuatro minutos: así fue el robo del tesoro de Villena

Los detalles Entre las hipótesis de los investigadores está que los ladrones activaron las alarmas de un polideportivo para distraer a la Policía.

Un grupo de ladrones profesionales logró robar el tesoro de Villena, en Alicante, tras burlar las estrictas medidas de seguridad del museo. El recinto contaba con una cámara acorazada de 25 metros cuadrados, reforzada con acero, y vitrinas con cristales blindados. Además, el sistema de seguridad incluía cámaras de videovigilancia y cinco anillos de alarmas. Los ladrones, tras planear el robo meticulosamente, optaron por entrar por una ventana al no poder acceder por la puerta de seguridad. Para distraer a la policía, activaron las alarmas de un polideportivo cercano, ejecutando el robo en apenas cuatro minutos.

Los ladrones que robaron el tesoro de Villena (Alicante) eran profesionales y lo tenían todo muy planeado. Consiguieron extraer la colección saltándose las fuertes medidas de seguridad de la cámara acorazada y del propio edificio que la albergaba, en un hurto limpio y rápido.

El tesoro parecía inalcanzable, pero estos ladrones la sortearon. Contaba con una cámara acorazada de 25 metros cuadrados y tres metros de altura. La sala también cuenta con un refuerzo de acero en paredes y techo. Dentro de la cámara, los objetos estaban dentro de una vitrina que cuenta con cristales blindados de alta seguridad.

El museo también contaba con cámaras de seguridad y alarmas por todas partes, con un sistema concéntrico, dividido en anillos de protección. En concreto, tenía cinco anillos de alarmas repartidos entre el exterior y el interior.

En lo que respecta a las cámaras de seguridad, formaban parte de una amplia red con dispositivos de videovigilancia con visión nocturna.

Ejecución en cuatro minutos

Según los investigadores, en un inicio, la intención de los ladrones era entrar por una puerta de seguridad, pero no lo consiguieron. Así que tuvieron que pasar al plan B: acceder por la ventana. Para ello, la arrancaron completamente. De hecho, quien pase por el museo verá que ahora está tapiada.

El robo tenía que ejecutarse en cuatro minutos. Para contar con el tiempo suficiente, elaboraron una distracción. Antes de entrar en el museo, activaron las alarmas de un polideportivo cercano para tener ocupada a la Policía y ganar el tiempo suficiente para salir del museo.

Además, entre las hipótesis que barajan los investigadores está también la utilización de un vehículo para parar el tráfico y evitar interrupciones mientras daban el golpe.

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