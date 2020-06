El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 15.000 millones de euros para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, junto con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en una visita a unos terrenos donde se construirá una promoción de 36 viviendas de alquiler asequible para gente mayor en El Masnou (Barcelona).

Según Torra, trasladará a Sánchez la petición de esta cifra durante la reunión de presidentes autonómicos que se celebra cada domingo de forma telemática, así como que se pronuncie también sobre las 40 propuestas que cada conseller le dirigió y que, en su nombre, expuso al presidente del Gobierno.

Torra: "El Estado va tarde y lento; los 15.000 millones son fáciles, entre comillas, de conseguir"

"El Estado va tarde y lento. Necesitamos los máximos recursos. Hemos previsto que estos 15.000 millones son fáciles, entre comillas, de conseguir. Sólo dependen de la decisión del Estado para que los consigamos", ha sostenido el presidente catalán.

Del total de 15.000 millones, Torra ha asegurado que el Gobierno debería aportar 5.000 millones para sufragar los "extracostes sanitarios" asumidos por la Generalitat, y 5.000 millones más debería pedirlos a la Unión Europea del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede).

Según el presidente catalán, 2.500 millones más podrían asumirlos la Generalitat si se relaja el techo de gasto hasta un 1%, tras calificar de "absolutamente insuficiente" el compromiso del Ejecutivo central de situarlo en un 0,2%.

Los otros 2.500 millones, ha precisado, podrían proceder de los remanentes y superávits de los ayuntamientos si el Gobierno lo habilitara, algo que podrían hacer "aprobando un decreto ley".

"Y todo ello sin tener en cuenta las deuda históricas con la Generalitat y el déficit fiscal insoportable que aguantamos", ha destacado Torra, asegurando que la petición de recursos y capacidad de endeudarse es una demanda de muchos presidentes autonómicos.

No ve un "clima de confianza" para retomar la mesa de diálogo

Sobre si Sánchez le ha comunicado si se retomará la mesa de diálogo en julio, Torra ha asegurado que no: "Son las clásicas opiniones de Sánchez, un día dice una cosa y mañana la contraria". "Para empezar a hablar de la mesa, es necesario que haya un clima de confianza que, visto lo que ha pasado estos dos meses y medio, no hay", ha lamentado.

Así, ha acusado al Gobierno de actuar con "unilateralidad" con las decisiones que ha tomado desde el inicio de la pandemia, tras asegurar que no les han comunicado previamente ninguna decisión.

Asimismo, ha reaccionado a las declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha apostado por fortalecer el papel del Ministerio de Sanidad como un "ministerio federal", que permita una colaboración más eficaz con los departamentos autonómicos.

"Estas palabras me suenan a Loapa sanitaria, y espero que esto no se confirme. No necesitamos engordar el Ministerio de Sanidad en Madrid", ha advertido Torra, que ha reivindicado los 30 años de experiencia de la Generalitat en la gestión de la Sanidad.