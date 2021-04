Pedro Sánchez explica en el Congreso el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recuperación económica del país tras la pandemia del COVID-19. Un plan que detalla cómo será la gestión y el desarrollo de los fondos europeos que suponen para España la recepción de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos, aunque aún sin fecha.

Según ha señalado el presidente en la Cámara Baja, este es el "plan más ambicioso de nuestro país y nos permitirá asentar la recuperación". Por ello, ha manifestado ante los grupos parlamentarios, que el Ejecutivo no desaprovechará "la oportunidad" de lo que supone "una revolución administrativa para agilizar la gestión de los recursos públicos".

En el periodo 2021-2023 se movilizarán 70.000 millones que tendrán impacto inmediato en la economía y el empleo, y se prevén 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas.

Los mayores porcentajes de esta inversión se destinarán a cuatro grandes ejes que dan forma y sobre los que se sustentan las medidas del plan de recuperación: transición ecológica (un 39% de la inversión); transformación digital (un 29%); educación y formación (un 10%); e investigación, desarrollo e innovación (un 7%).

Para el líder del Ejecutivo, "el diálogo ha sido un elemento central en el plan de recuperación". De hecho, según ha apostillado, en él han "participado las distintas instituciones, grupos políticos, el tejido empresarial".

En su primera réplica, el líder del PP Pablo Casado le ha espetado "¿Quién se cree que es? Viene a presentar un plan que según sus palabras es lo más importante del último siglo. Según su informe, lo vamos a pagar hasta 2058. Incumple una resolución que dice que se tiene que pactar con los agentes implicados. Y pone su vicepresidenta un tuit con 200 páginas del plan de recuperación. ¿Dónde se cree que está?". Critica Casado que "primero dice que no va a detallar las reformas porque estoy en campaña electoral y luego, va a retrasar la concreción presupuestaria porque me viene mejor en campaña. No es dinero suyo, es dinero de los españoles".

En la misma línea ha seguido Santiago Abascal, que ha tachado las palabras de Sánchez de "broma de mal gusto". Dice el líder de Vox que "sus cuentas son cuentas chinas, y sus palabras, cuentos chinos. Como china es la responsabilidad, porque chino es el virus. La responsabilidad que no quieren exigir, lo que les convierte en cómplices de quien despega mientras occidente, con España a la cabeza, se hunde".

Mucho más benévolo se ha mostrado Pablo Echenique en su intervención. Reconoce el portavoz de Unidas Podemos que "usted y yo señor presidente tenemos ideas e intereses diferentes. Hay discrepancias que persisten en algunas tareas que hay que acometer. Pero no quiero destacar las diferencias. Durante estos meses hemos visto florecer un movimiento reaccionario, una amenaza ante la que el espectro progresista no puede dividirse".

Por su parte, la portavoz del Grupo Plural Miriam Nogueras ha denunciado que lo que dice Sánchez "poco se parece a lo que acaba ejecutando su Gobierno". Asimismo, afirma que las ayudas no han llegado a los autónomos. "España es el país de la UE que menos ayudas directas ha dado", dice.

Desde la formación naranja Inés Arrimadas ha culpado a Sánchez de "hacer propaganda". "Ha venido a presentar una función que ya ha presentado nueve veces" le recrimina la líder de Ciudadanos, que insiste en que "la propaganda no llena la cuenta corriente de los españoles".