Qué se juzga y a qué condenas se enfrentan Ábalos, Koldo y Aldama por el 'caso mascarillas'

¿Por qué es importante? La UCO sostiene que los tres se enriquecieron con la venta de mascarillas en plena pandemia. Además, también se va a juzgar los enchufes de Ábalos a sus parejas.

El juicio del 'caso mascarillas' ha comenzado en el Tribunal Supremo, involucrando al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Este es el primer juicio a un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, con la Fiscalía solicitando 24, 7 y 19,5 años de cárcel respectivamente. Se les acusa de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por supuestamente favorecer a Soluciones de Gestión en la adjudicación de contratos de material sanitario valorados en 53 millones. Ábalos habría recibido beneficios personales, incluidos propiedades y alquileres. También se investigan contrataciones irregulares promovidas por Ábalos.

El juicio por el 'caso mascarillas', en el que el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia, ha arrancado este martes en el Tribunal Supremo.

Se trata del primer juicio a un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez. En el banquillo, no solo Ábalos. A un lado Aldama, al otro Koldo García. Para ellos, la Fiscalía pide 24, siete, y 19 años y medio de cárcel.

Se les imputan varios delitos: cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por, supuestamente, participar en una red corrupta.

La trama, presuntamente, favorecía en pandemia la adjudicación de material sanitario a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama. Contratos con Puertos del Estado y ADIF, valorados en 53 millones, por los que Ábalos y Koldo habrían recibido contraprestaciones económicas.

"Todo lo que están diciendo sobre mí es mentira. Eso sí que se va a poder demostrar, porque no hay ninguna prueba", ha indicado el exasesor de Ábalos, que se ha defendido así en las últimas horas, enviando estos mensajes a los medios. Un tono ufano que contrasta con su actitud hoy: agachado, tapándose la cara, en un intento de abnegarse.

A cambio de ese trato de favor a Aldama, Ábalos habría disfrutado también de este chalet en Cádiz, e incluso la trama habría pagado el alquiler del un piso en el centro de Madrid para su novia.

Un juicio donde también se investigan los enchufes a Jésica Rodríguez y Claudia Montes, alias Miss Asturias. El fiscal acusa a Ábalos de promover sus contrataciones en Ineco y Logirail.

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