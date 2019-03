Pujol Ferrusola cobró más de ocho millones por mediar con empresarios que dicen no conocerle

Es la pata más coja de la defensa de Jordi Pujol Ferrusola. Cobró 8 millones y medio de euros por mediar en numerosos negocios, pero los empresarios con los que dijo que medió o no le han visto en la vida o jamás han oído hablar de él.

La veintena de empresarios interrogados por Ruz como testigos tienen esto en común: "no, no le he visto en mi vida". Todos, como demuestra la grabación de sus declaraciones ante el juez Ruz a las que ha accedido laSexta Noticias, respondieron exactamente lo mismo.

En todo caso conocen al primogénito del expresident catalán de verlo en la televisión. "Conozco a la familia Pujol de verlos por la televisión", asegura el empresario Juan Parada Henares.

Todos estos empresarios contrataron en distintos proyectos con la constructora COPISA, la mayor pagadora de Pujol Ferrusola, que sí ha reconocido haberle entregado más de 3 millones y medio ¿A cambio de qué? Según los testigos, a cambio de nada o como mucho a cambio de simples llamadas telefónicas.