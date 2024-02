El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó este jueves, tras conocerse que José Luis Ábalos no renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, que "la asunción de responsabilidades políticas es lo que corresponde a los dirigentes aunque no pese sobre ellos ningún tipo de acusación".

Así se expresó Puente en una rueda de prensa en sede ministerial, donde anunció que ha encargado sendas auditorías en Puertos del Estado y Adif para determinar si se produjeron irregularidades en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Koldo García, el asesor de Ábalos cuando era ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Al pronunciarse sobre la marcha de Ábalos al Grupo Mixto, Puente ha sido contundente: "Tiene que tomar una decisión que esté a su altura como político. Esta, desde luego, no lo está". También cree que designar a "personas que no tienen la cualificación necesaria" en acciones como la compra de material sanitario "no es la mejor de las decisiones".

Sobre las auditorías, destacó que serán dirigidas por la Inspección General de Servicios, de la que aseguró que está formada por "funcionarios de carrera que no deben su puesto a este Gobierno y son inamovibles".

En cuanto a la figura de Ábalos, aseguró que "la situación es desgarradora" porque "tengo un alto concepto personal y político" del exministro y exsecretario de Organización del PSOE. "Hemos vivido momentos políticos decisivos para mi partido y para mi país", añadió.

"Si me hubieran dicho que tenía que vivir ese momento, pedir a José Luis Ábalos el acta porque ante una petición del partido se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído porque no es coherente con lo que ha sido", prosiguió. A este respecto, destacó que Ábalos ha dicho que "para él lo importante es no acabar la trayectoria política como si fuera un corrupto" y defendió que "nadie le está acusando de corrupción". "Tendría que verlo para creerlo, que ha metido la mano", apostilló.

"Estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas porque cuando se elige a quien nos rodea se tiene una responsabilidad", apuntó Puente, quien concluyó que en el caso de Ábalos "tiene la culpa de elegir y de vigilar".

Para ilustrar esta situación, puso como ejemplo a Josep Borrell, quien renunció a ser candidato del PSOE cuando se descubrieron irregularidades de dos de sus colaboradores. "Se sintió interpelado por esos actos aunque es evidente que no hizo nada", sostuvo Puente, antes de pedir a Ábalos que "tome ejemplo de Borrell".