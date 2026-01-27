Puente critica al presidente de la investigación de Adamuz por mostrar asombro ante una "renovación integral" que no fue: "Me produce sorpresa"

Entre líneas Las palabras del presidente de la comisión de investigación ferroviaria sobre que ellos también creían que la renovación de la vía había sido total han hecho mella en el ministro de Transportes. Puente, aunque ha dicho que no quiere entrar en debates con Barrón, le ha espetado que "la información es pública".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue agarrándose a su intento de reinterpretar lo que es una "renovación completa" o "integral" en referencia al tramo de vía de Adamuz (Córdoba) en el que tuvo lugar el fatídico descarrilamiento.

Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, en las que éste manifestó sorpresa por el hecho de que se mantuvieran tramos antiguos, con más de tres décadas de servicio, en la renovación de la línea Madrid-Sevilla y concretamente en el punto trágico de Adamuz.

"La información está disponible y es pública y más para expertos ferroviarios", ha espetado el titular de Transportes. "Basta entrar en el portal de Adif y ver en qué ha consistido", ha añadido rechazando entrar en cualquier debate con el presidente de la CIAF.

No obstante, también le ha afeado "los problemas que se pueden presentar porque haga manifestaciones públicas y eso nos obligue a entrar en un debate en cuestiones en las que no debemos estar".

Y ha insistido en su explicación de lo que es una "renovación integral", que para el ministerio no significa el cambio de todos los elementos de la línea. "Ha habido 88 procesos de contratación en la renovación integral, que se llama así porque se renueva la línea de extremo a extremo. En una renovación integral de una casa no se tiran los muros o las ventanas, se sustituye lo que tiene que ser objeto de sustitución. Se ha renovado lo que los técnicos consideran que tiene que ser renovado", ha defendido Puente.

En todo caso, Puente ha reiterado que la utilización de carril antiguo "es algo irrelevante" para el accidente de Adamuz (Córdoba). "No hay nada extraño en soldar carriles de distintas épocas", ha sentenciado.

Y así el titular de Transportes se ha permitido lanzar una advertencia sobre la inquietud ferroviaria que se ha generado estos días. "Todos contribuimos a que se produzca si elevamos a la máxima categoría accidentes habituales", ha señalado refiriéndose en concreto al desprendimiento de una roca ayer en Galicia que provocó daños en un tren.

La CIAF exige información exacta de lo que se ha renovado

Las palabras de Iñaki Barrón este lunes, que han desatado la respuesta hoy de Puente, eran tajantes. "Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así", aseguraba Barón. Sin embargo, lo que se han renovado han sido "los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba algunos problemas que podían llegar a ser críticos, alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar".

Por esa razón, informaba de que la comisión investigadora ha pedido a Adif "que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no".

Barrón también aprovechaba para lanzar un mensaje de independencia de la comisión investigadora de cualquier institución. "No hemos tenido ningún tipo, ni yo ni nadie de la Comisión, ni de injerencia, ni de observación, ni de sugerencia de ningún tipo", sentenciaba.