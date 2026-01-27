Un documento del Gobierno demuestra que Puente sí dio un dato erróneo: apuntaba al "reemplazo completo del carril" en el tramo del accidente

Los detalles Un documento al que ha tenido acceso laSexta demuestra que el Ministerio de Transportes aseguraba sin medias tintas, también por escrito, que en el tramo de Adamuz se habían reemplazo por completo el carril y las traviesas.

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, afirmó en un documento que el tramo ferroviario de Adamuz, donde ocurrió un accidente, había sido completamente renovado, incluyendo carriles y traviesas. El documento, titulado 'El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Datos, no relatos', detallaba las intervenciones realizadas. Sin embargo, posteriormente se aclaró que la "renovación integral" mencionada se refería a una revisión donde solo algunos elementos fueron sustituidos. Adif confirmó que el carril accidentado, instalado en 2025, estaba unido a un tramo original instalado en 1992. La CIAF, encargada de investigar accidentes, también creyó que se había realizado una renovación total y ha pedido aclaraciones a Adif.

El Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, aseguraba en un documento pocos días después del accidente ferroviario en Adamuz que el tramo en el que se sucedió el descarrilamiento había sido "reemplazado" por completo, tanto los carriles como las traviesas. Una afirmación de "renovación integral" que el ministro repitió en múltiples comparecencias, desde su primera rueda de prensa, hasta este lunes.

Se trata en concreto de un documento distribuido a los medios el 22 de enero y titulado 'El accidente de Adamuz y el estado de las infraestructuras ferroviarias en España. Datos, no relatos'. En él, se trataba de explicar cómo se había desarrollado el operativo de emergencias o las incidencias registradas en las vías y las renovaciones que se habían llevado a cabo antes del accidente.

Es muy llamativo ahora, después de que el propio ministro haya tenido que explicar que con una "renovación integral" de la vía, él se refería a una "revisión de punta a punta" en la que los técnicos habrían decidido qué elementos sustituían y cuáles no. Y es que ese documento oficial hace mención al tramo concreto del fatídico accidente. "En el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes, así como en el reemplazo completo del carril y las traviesas, finalizando los trabajos en mayo de 2025".

Es decir, demuestra que no solo el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendía esos días que la renovación de la vía había sido completa, sino que también un documento del Gobierno aseguraba que se había procedido al "reemplazo completo del carril y las traviesas" en Adamuz. Algo que después se ha demostrado que es falso. laSexta lo adelantaba en exclusiva el sábado por la noche y después Adif confirmaba que el carril que colapsó -fabricado en 2023 e instalado en 2025- estaba unido a un tramo original instalado 1992 y fabricado en 1989. Concretamente, precisaban que en esa parte de la vía hay soldados carriles nuevos con carriles de la vía original.

El propio presidente de CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, ha detallado que ellos también habían entendido que se había hecho una renovación integral, es decir, con el cambio de todos los elementos. Así, Ignacio Barrón, ha asegurado que han solicitado a Adif que se informe de todo lo que se ha hecho y de por qué se han cambiado unos tramos y otros nos, después de 30 años de instalación de las vías.

Bajo estas líneas está el documento distribuído a los medios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.