De fallo de fábrica a fenómeno viral: la historia del caballo triste de peluche que arrasa en el Año Nuevo chino

No relincha. Suspira. Tiene la boca torcida, los ojos caídos y una expresión que parece decir "no puedo más". Lo llaman el caballo triste y, sin estar previsto, se ha convertido en el peluche más buscado de China justo antes del Año Nuevo chino.

La ironía es evidente: en unos días comienza el Año del Caballo en el calendario chino. Y ha sido precisamente un error de fabricación el que ha catapultado a este animal al estrellato.

Según explica Zhang Huoqing, dueña de la juguetería 'Happy Sister', todo empezó por un despiste durante la producción: "Un trabajador le cosió la boca al revés por error". Ese pequeño fallo —el morro invertido y unos ojos que parecen mirar con pena— ha sido clave para que el peluche conecte emocionalmente con miles de personas.

Las redes sociales han hecho el resto. Los comentarios se multiplican y muchos lamentan no haber comprado más de uno: "¡Oh, Dios mío! ¡Tenía que haber comprado dos!", dicen algunos usuarios.

El éxito ha sido tal que el caballo triste ha acabado superando incluso a su versión sonriente, pensada originalmente para transmitir alegría en las celebraciones. La demanda se ha disparado y las fábricas han tenido que aumentar la producción del modelo "llorón".

En las tiendas, a pocos días del Año Nuevo chino, los clientes se agolpan buscando su peluche. La producción masiva del caballo —símbolo del nuevo año— y las largas jornadas de trabajo explican un error que podría cometer cualquiera. De hecho, como señala la propia Zhang Huoqing, muchos compradores se sienten identificados: "La gente bromea diciendo que el caballo que llora es como te ves en el trabajo, mientras que el que sonríe es como te ves al salir".

Ese gesto de agotamiento emocional, casi de resignación, es lo que ha convertido a este peluche en algo especial para muchos. Aunque no todos comparten el entusiasmo.

Desde el sector hay voces críticas, como la de Lou Zhenxian, dueña de 'Vision Plush Toys', que no entiende el fenómeno: considera que "este caballo llorón es feo" y recuerda que "en Año Nuevo se supone que hay que buscar algo positivo".

Guste o no, lo cierto es que el caballo triste ya se ha convertido en la gran estrella del Año Nuevo chino. Un simple error de costura que, lejos de ser un problema, ha terminado siendo un inesperado éxito viral y comercial.

