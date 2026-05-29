Suicidios que fueron homicidios: familiares de migrantes detenidos por ICE denuncian las torturas y la violencia a la que son sometidos

Los datos Según una investigación de AP, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, al menos 10 personas se han quitado la vida estando bajo custodia del ICE.

Brayan Rayo pasó sus últimos momentos en prisión tras ser detenido por el ICE, sufriendo de ansiedad y sin recibir ayuda psicológica, lo que su madre, Adriana Garzón, califica como negligencia. Antes de suicidarse, dejó una nota a los agentes que fue ignorada. Su caso no es aislado; Juan Camilo Bonilla Lagos también intentó suicidarse, y desde el regreso de Trump, al menos 10 personas han muerto bajo custodia del ICE. Anayeli Sánchez y el abogado Randall Kallinen cuestionan las versiones oficiales de suicidio, sugiriendo homicidios encubiertos. Las familias denuncian abandono, torturas y muertes injustas.

"Caminan entre nosotros", como si fuesen alienígenas. Es la última e indignante campaña de la Casa Blanca, con web incluida y con contador de álienes, que anima a la gente a denunciar a los migrantes en situación irregular. Un paso más en la deshumanización de esas personas que, una vez encerradas en los centros del ICE, sufren todo tipo de maltratos. Los suicidios se están multiplicando.

Sale de su cama, mira a cámara, camina y reza. Son los últimos momentos de Brayan Rayo en prisión tras ser detenido por el ICE. "Él pidió ayuda psicológica. No se la dieron. Para mí, eso es negligencia", cuenta Adriana Garzón, madre de Brayan Rayo.

Sufría de ansiedad y antes de suicidarse entregó esta nota a los agentes: "Llevo cuatro días sin comunicarme con mi madre y siento en mi corazón que está muy preocupada por mí. Se lo ruego".

Palabras que ignoraron en el ICE. El suyo no es un caso aislado. Juan Camilo Bonilla Lagos asegura que "intenté quitarme la vida con una bolsa". Según una investigación de AP, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, al menos 10 personas se han quitado la vida estando bajo custodia del ICE. Unas cifras alarmantes que podrían estar ocultando una realidad aún más oscura.

Anayeli Sánchez, tía de Heber Sánchez, víctima del ICE, asegura que "no creo que se haya quitado la vida". El abogado Randall Kallinen indica que el "ICE dijo que fue suicidio, y luego, cuando el médico forense realizó la autopsia, se determinó que fue un homicidio".

Según los informes, Heber Sánchez se colgó en su celda igual que Geraldo Luna Campos. Pero testigos aseguran, según señala Will Horowitz, abogado de Luna Campos, que "ellos mismos presenciaron cómo los agentes los mataron". Las familias siguen denunciando abandono, torturas y muertes que jamás deberían haber ocurrido.