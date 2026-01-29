El PP rechaza la "regularización masiva" de migrantes dando cifras confusas mientras el PSOE les acusa de "mentir"

¿Qué ha dicho? Feijóo tacha de "imprudente" realizar una regularización masiva cuando el "20% de la población es migrante", incluyendo en ese porcentaje a un 5% que ya son españoles.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de llevar a cabo la regularización extraordinaria de migrantes sin pasar por el Congreso. Entre sus argumentos para defender esta postura, ha dado a entender que ya hay demasiados migrantes.

"En este momento, en el que el 20% de la población española es de origen migrante, no es el momento de la regularización masiva", ha defendido en una entrevista en Antena 3.

De esta forma, el líder de los 'populares' ha indicado que cree que se trata de una medida "imprudente". "En este contexto, es una irresponsabilidad", ha asegurado.

Sin embargo, en su principal argumento para explicar su cambio de opinión, da cifras confusas. En el 20% del que habla incluye a un 5% que ya son españoles, es decir, extranjeros que obtuvieron la nacionalidad.

Otra razón por la que no apoyan esta medida es porque "provoca un efecto llamada". Además, en cuanto a su cambio de postura respecto a 2024, recuerda que la iniciativa proponía "la regularización hasta 2021". "El Gobierno se ha sacado de la chistera hasta diciembre de 2025", ha destacado.

Por su parte, el Ejecutivo critica al PP su postura, acusándoles de "mentir" o "desconocer" la ley electoral tras escuchar sus insinuaciones.

"El proceso de regularización que da derecho a una residencia, no permite votar en las elecciones. Esto es rotundamente falso", ha dejado claro Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Feijóo niega haber hecho tal insinuación, pero le basta solo un segundo para contradecirse. "Yo no estoy diciendo que esta regularización es para alterar el censo, que también", ha indicado durante su entrevista.

Un momento que aprovecha también para criticar el cambio de Pedro Sánchez en materia de migración, recordando unas declaraciones suya de 2024 en las que decía que "es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Traslada mensaje desincentivador, nítido y claro a las mafias".

En el PP recuerdan estas palabras, señalando que el presidente del Gobierno tiene criterios distintos en función de lo que le interesa.

