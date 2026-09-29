Polémica en Sabadell por el gesto de un concejal de Vox simulando un tiro en la nuca mientras señala a una edil de los Comuns

Los detalles El concejal de Vox César Gil alega que el gesto no era una amenaza hacia la edil. Comuns y el PSC ya estudian acciones legales y piden su dimisión inmediata.

El Ayuntamiento de Sabadell está considerando medidas contra César Gil, concejal de Vox, tras simular un disparo en la nuca hacia una asesora de En Comú Podem durante un pleno municipal. Aunque Vox niega el gesto, argumentando que fue sacado de contexto, las cámaras captaron el incidente mientras se debatía una moción sobre Ceuta. La alcaldesa Marta Farrés solicitó a Gil que retirara el gesto, pero él se negó. Jéssica Albiach y Joan Mena exigen su cese y estudian acciones legales, calificando el gesto de "indigno e intolerable". Vox defiende que el gesto fue malinterpretado y denuncia hostigamiento en Sabadell.

El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) estudia posibles medidas contra el concejal de Vox César Gil tras simular éste el gesto de un disparo en la nuca dirigiéndose a una asesora de En Comú Podem durante la celebración del pleno municipal de este lunes, extremo que la formación niega, asegurando que está sacado de contexto.

Así lo han señalado después de que este gesto fuera captado por las cámaras que retransmitían la sesión plenaria en la que se debatía una moción presentada por Vox sobre la situación humanitaria en Ceuta. La alcaldesa, Marta Farrés, le pidió que lo retirara, pero el concejal de Vox se negó.

A raíz de este episodio, la presidenta del grupo parlamentario de Comuns, Jéssica Albiach, y el portavoz de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, han exigido el cese inmediato del edil y han anunciado que están estudiando emprender acciones legales al considerar el gesto "indigno, intolerable y totalmente sancionable".

"No normalicemos estas formas antidemocráticas de hacer política. Estamos estudiando todas las medidas legales y normativas para denunciar este hecho porque lo que está en peligro es la democracia", ha afirmado Joan Mena en un mensaje en la red social X.

Por su parte, Vox Barcelona ha emitido un comunicado en el que tilda la interpretación del gesto de "falsa y descontextualizada" y sostiene que el concejal se señaló su propia nuca con los dedos para preguntar a la asesora si pretendían pegarles "un tiro en la nuca como hacían los etarras".

"El concejal respondió a las amenazas de la asesora de En Comú Marisol Martínez a miembros de Vox: '¿Qué haréis con ellos, pegarles un tiro en la nuca como hacían los etarras?'", sostiene el partido que dijo su edil.

La formación rechaza "cualquier intento de manipular unas imágenes para presentar como agresor a quien estaba respondiendo verbalmente" y denuncia que sus representantes y simpatizantes sufren habitualmente "episodios de hostigamiento" en el municipio, entre ellos ataques a sus carpas informativas y pintadas en domicilios de sus dirigentes.

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