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Causa del procés

La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira (ERC) por el delito de desobediencia por el referéndum del 1-O

Los detalles El tribunal afirma que el caso de Rovira "se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación" de la amnistía, "sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira. La secretaria general de ERC, Marta Rovira.Lorena Sopêna - EP
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido aplicar la amnistía a Marta Rovira, exsecretaria general de Esquerra Republicana (ERC) en la causa del procés, en la que fue procesada por un delito de desobediencia.

En un escrito de ocho páginas al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal afirma que el caso de Rovira "se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación" de la amnistía, "sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley.

En consecuencia, considera que puede ser amnistiada en la fase actual del procedimiento sin necesidad de esperar a la celebración del juicio oral.

Rovira estaba a la espera de la decisión de la Audiencia de Barcelona después de que el Tribunal Supremo (TS) se declarara incompetente para juzgar a la exsecretaria general de ERC el pasado mes de mayo y remitiera el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Fuentes de Esquerra Republicana trasladan a laSexta que celebran la aplicación de la amnistía a Rovira, aunque aseguran que llega tarde debido a las "dilaciones ocurridas fruto de una estrategia antirrepresiva sólida que condujo a la aprobación de la Ley de Amnistía y ha sido reconocida por diversas instancias internacionales".

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha festejado la aplicación de la amnistía a Rovira: "Se acaba, pues, un periplo de persecución política durante seis años de exilio". "Exigimos la aplicación completa de la Amnistía para todas las causas que se mantienen abiertas", ha concluido Junqueras en un mensaje publicado a través de la red social X.

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