Pedro Sánchez obtiene el respaldo unánime de la Ejecutiva del PSOE para formar un gobierno monocolor, de cooperaciónde cooperación con participación de independientes propuestos por Unidas Podemos en instancias públicas, pero en el consejo de Ministros.

24 horas antes de la reunión del presidente en funciones con Pablo Iglesias en el Congreso, para avanzar en un acuerdo que permita su investidura, el PSOE hace público el programa de gobierno que ofrece a Unidas Podemos. Nada de gobierno de coalición, sino gobierno socialista en solitario.

Primero contenido y luego cargos

El documento, presentado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es la base del discurso de investidura y con el que se quiere, dice, empezar a negociar. El presidente en funciones no concretará su oferta de cargos intermedios al líder de Unidas Podemos hasta que ambos, asegura, no avancen en un acuerdo de contenidos programáticos.

Sostiene que hasta ahora Iglesias "se ha negado a hablar de un acuerdo programático", pero defiende que el "orden lógico" para la negociación de investidura de Sánchez es "fijar primero el perímetro sobre el que hay acuerdos" y después "concretar más" el ámbito de la "cooperación institucional".

"El orden lógico es fijar el perímetro de los acuerdos y después concretar la cooperación institucional", asegura Narbona.

Confía en que salga adelante la investidura en julio, y según Narbona no se está trabajando en un adelanto electoral. Habrá un grupo específico para negociar con Podemos que estará coordinado por Adriana Lastra. Narbona ha reiterado que el PSOE con quien quiere negociar es con Unidas Podemos, y en ningún caso con PP y Ciudadanos, a los que sí les pide responsabilidad para no obstaculizar la investidura y formación de Gobierno: "No son nuestros socios y menos preferentes". "Vamos a trabajar para que no haya repetición electoral y que el Gobierno no dependa de independentistas", ha apuntado.

La respuesta de Iglesias

Iglesias, antes, en declaraciones a la prensa, ha indicado que en su formación política tienen la sensación de que el PSOE quiere "sacar la investidura como sea, independientemente del programa". A su juicio, cuando alguien quiere negociar con PP y Ciudadanos y, al mismo tiempo, "nos pide ayuda a nosotros, da la sensación de que el programa no le interesa", sino que lo que le interesa es "ser presidente a toda costa, independientemente del programa".

El líder de la formación morada ha insistido en que lo mejor es "hacer los deberes" en julio y no dejar la investidura para septiembre, "como los buenos estudiantes", y no llegar a esa sesión solo con el apoyo del diputado de Cantabria. Ha dicho que mañana le planteará a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán que aún tiene tiempo para negociar un "acuerdo integral" de programas, equipos de gobierno y de estabilidad para la legislatura.

Iglesias ha asegurado que Unidas Podemos no va a plantear "líneas rojas".

En su opinión, su formación política ha hecho "cesiones y reflexiones" para llegar a ese acuerdo con los socialistas y han sido ellos los que han puesto diferentes trabas. Al principio, ha continuado, era que si pactaban con ellos no sacarían adelante la legislatura por la oposición de los otros grupos; después se negó al gobierno de coalición; posteriormente la postura de Unidas Podemos sobre Cataluña y ellos, ha asegurado, no van a plantear "líneas rojas" a los socialistas.

El programa de Sánchez

El documento que Sánchez llevará al Congreso se divide en cinco grandes bloques. El primero centrado en empleo digno y pensiones justas, con un diálogo urgente con agentes sociales, un nuevo estatuto de los trabajadores y mayor participación trabajadores y empresas. Se prevé el blindaje del sistema público de pensiones en la Constitución, eliminando el factor de sostenibilidad.

Un segundo capítulo está centrado en la lucha contra la desigualdad y aquí incluyen la supresión del delito de abusos. El tercer bloque está destinado a emergencia climática. Y los cuartos y quintos bloques tienen que ver con la presencia de España en la Unión Euroepa, la armonización fiscal y la España autonómica.