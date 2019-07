Los socialistas han repetido incontables veces durante las últimas semanas una expresión clave para el devenir político de España: "Gobierno de cooperación". Además, siguen recordando: "No sumamos con Podemos". Pedro Sánchez ha mostrado su desconfianza: "Tenemos grandes diferencias, por ejemplo en cómo resolver la crisis catalana".

Además, no quiere atarse durante toda la legislatura a Unidas Podemos. "Por este miedo que puede surgir de cómo luego sacar políticas adelante, como el Presupuesto, en un futuro", ha expuesto el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y politólogo Sebastián Lavezzolo.

No obstante, en último término tampoco quiere depender de los independentistas. "Habrá que aprobar Presupuestos y medidas legislativas para poder hacer política de verdad y, por tanto, está buscando una situación cómoda para pactar con unos y otros", ha apuntado la profesora de la Universidad de Zaragoza y politóloga Cristina Monge.

Sánchez abre la puerta a las "sugerencias de Podemos" para "incluir nombres en el Consejo de Ministros"

Para algunos expertos, la vía Ciudadanos ya no es posible. "Rivera ha firmado ya con sangre que no va a pactar con el 'sanchismo'", ha recordado Lavezzolo. Por su parte, Unidas Podemos insiste en el gobierno de coalición. "Están intentando atar un acuerdo por la izquierda de forma que sea muy difícil después que el PSOE pueda virar a la derecha. En definitiva, es algo así: 'Quiero estar en el gobierno porque no me fío de ti'", ha planteado Monge.

El presidente del Gobierno en funciones ha ofrecido la posibilidad de integrar a independientes en el Consejo de Ministros, lo que para Cristina Monge "puede ser una buena vía para desbloquear la situación actual". Sin embargo, para los morados solo constata el fracaso de la investidura. "Tiene que ver con llevarnos a una investidura fallida para intentar presionar a Ciudadanos", ha asegurado Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

Unidas Podemos quiere testar su propuesta de coalición en el Congreso y se abre a apoyar a Sánchez, pero en septiembre. "Probablemente consigan entrar en el Gobierno de Sánchez, pero no con la figura de Pablo Iglesias", ha reflexionado Lavezzolo. Pedro Sánchez volverá a reunirse el martes con Pablo Iglesias. Sin acuerdo entre ellos, Esquerra y EH Bildu se replantearán la abstención.