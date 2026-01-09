Muere un hombre tras caer al mar empujado por el viento en San Sebastián

¿Por qué es importante? Una racha de viento empujó al hombre de avanzada edad contra la barandilla del Kursaal y una segunda le lanzó al mar. La Ertzaintza no ha podido recuperar su cuerpo hasta primera hora de la tarde.

La borrasca Goretti ha causado un fuerte temporal en el norte de España, provocando la muerte de un hombre en San Sebastián tras caer al río Urumea debido a las intensas rachas de viento. La AEMET ha activado alertas naranjas por viento y nevadas en varias regiones, incluyendo Galicia, País Vasco y los Picos de Europa, donde se prevé riesgo de aludes. En Galicia, las olas alcanzan los seis metros y se han registrado vientos de más de 100 km/h, lo que ha llevado a la suspensión de actividades marítimas. Se espera que las condiciones adversas continúen durante el fin de semana.

El fuerte temporal de viento que está provocando la borrasca Goretti en el norte ha provocado que en la mañana de este viernes un hombre haya caído al Kursaal en San Sebastián. Según ha confirmado la Ertzaintza a laSexta, se trata de un hombre de avanzada edad que caminaba por el paseo con un paraguas cuando una fuerte racha de viento le ha lanzado contra la barandilla, cuando ha tratado de agarrarse, un segundo soplo le ha hecho caer a las aguas del Urumea. Desafortunadamente, el fuerte oleaje ha hecho que se ahogara.

Los bomberos han recibido el aviso a las 11:10 horas y los servicios de rescate hallaron el cuerpo en el área del Paseo de Salamanca. La búsqueda se inició en el espigón de la Zurriola, en la otra orilla del río. Este se encuentra cerrado al paso de peatones, al igual que las zonas costeras más expuestas de la capital donostiarra, por el temporal.

Goretti, la segunda borrasca en lo que va de año, ha generado rachas de viento muy fuertes, superiores a los 100 kilómetros por hora en varios puntos de Galicia y del País Vasco, así como oleaje. Esto ha motivado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado la alerta naranja, así como ha lanzado avisos por riesgo de aludes en los Picos de Europa, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Pronóstico de la borrasca Goretti

La borrasca ha provocado asimismo la activación de avisos naranjas (riesgo importante) por nevadas en Aragón, Cataluña y Navarra, y en amarillo para Asturias y Castilla y León. Los avisos por fenómenos costeros afectarán prácticamente a todos los litorales. Desde primera hora de este viernes y durante el fin de semana, la AEMET mantendrá activado un Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa ante la previsión de "peligro notable" (grado 3 sobre 5 de la escala europea), por la combinación de nieve reciente, formación de placas de viento y la presencia de capas débiles persistentes en el manto nivoso.

Según el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y los observadores del Parque Picos de Europa, se podrán registrar aludes de tamaño mediano, e incluso mayores en zonas donde las placas de viento descansan sobre estratos especialmente inestables. De acuerdo con el portal Montaña Segura, las placas de viento son superficies de nieve conectadas entre sí que constituyen una capa con adherencia precaria sobre la base inferior. Suelen formarse tras nevadas con viento y también pueden hacerlo en días de viento, aunque no haya nevado días antes, arrastrando la nieve de la ladera expuesta al viento a la ladera contraria, llamada ladera a sotavento.

La AEMET alerta de que existen varios factores de inestabilidad en los Picos de Europa, como capas débiles de nieve, que colapsan antes esfuerzos moderados o mantos antiguos de nieve consolidados en profundidad, pero con estratos superficiales que favorecen la propagación de fracturas. Desde la agencia recuerdan que el riesgo cero no existe, y que aludes pequeños o medianos pueden causar daños graves.

Por otra parte, en Galicia, en aviso naranja (riesgo importante) por temporal costero, se han registrado olas de hasta seis metros en el litoral y rachas de viento superiores a los 100 km/h en varias zonas de la región. Ante esta situación meteorológica, la Xunta ha suspendido por segundo día consecutivo toda actividad deportiva en alta mar. Las costas de A Coruña y Lugo son las más afectadas por el temporal, pero también se encuentran en aviso amarillo por nieve en la montaña de Lugo, por previsibles acumulaciones de más de cinco centímetros a partir de los 1.000 metros, mientras las temperaturas han descendido, registrándose la mínima en A Fonsagrada (Lugo), con 3,2 ºC.

Los avisos de Meteogalicia se extenderán en esta región durante el fin de semana por nieve en la montaña de Lugo y por oleaje en la Costa da Morte, la Mariña lucense y la costa noroeste de A Coruña, con olas de hasta 5 metros, mientras que el domingo hay avisos amarillos por viento. La borrasca Goretti es la segunda en una semana tras el paso de Francis, que dejó nevadas, precipitaciones y un descenso de las temperaturas en amplias zonas de la geografía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.