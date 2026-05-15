El PSOE niega que Cristina Narbona hiciera de enlace para el partido con el portavoz de Víctor de Aldama

Los detalles Fuentes del entorno de la presidenta del PSOE admiten contactos telefónicos con Bermejo, principalmente vía whatsapp, pero aseguran que fue él el que contactó a Narbona y siempre para temas de agricultura.

Fuentes cercanas a Cristina Narbona han desmentido la información de 'El Debate' sobre su papel como intermediaria entre Ramón Bermejo y el PSOE. Admiten contactos telefónicos, principalmente por WhatsApp, pero insisten en que fue Bermejo quien contactó a Narbona antes de ser conocido como portavoz de la trama Koldo y Ábalos. Aseguran que Bermejo buscaba colaborar con el partido y con Moncloa, pero no se le prestó atención. Niegan que las llamadas provinieran de Ferraz y que versaran sobre Víctor de Aldama. Óscar López calificó la información de 'El Debate' como "absurda". Las conversaciones con Narbona trataban sobre temas de agricultura.

Fuentes del entorno de Cristina Narbona a laSexta desmienten la información publicada hoy por 'El Debate'. Niegan que la presidenta del PSOE haya ejercido como interlocutora entre el portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, y el partido.

Las mismas fuentes sí que admiten contactos telefónicos, principalmente vía whatsapp, pero aseguran que fue Bermejo el que contactó a la presidenta del PSOE y que los contactos fueron previos a que se supiese que era portavoz del nexo corruptor de la trama Koldo y Ábalos. También niegan haber hablado con Bermejo sobre Aldama, y haber tenido contactos con él.

Recuerdan que Bermejo "llamaba ofreciéndose a colaborar" con el partido y diciendo que tenía información que podía interesar. Según Ferraz, hacia lo mismo en Moncloa, llamando al entorno del ministro Bolaños y al grupo socialista. Pero insisten en que "no se le hizo caso" y que él "se quejaba" por eso.

Creen las citadas fuentes que Bermejo quería "a toda costa" establecer vínculos con Cristina Narbona y con Félix Bolaños. Pero reiteran que "se empezó a pasar de él", no contestando ni cogiéndole las llamadas porque era muy insistente.

Niegan así la información de 'El Debate', que publica que esas llamadas se habrían realizado sobre todo desde Ferraz. Y según el mismo medio, es entre el 21 de junio y el 5 de julio de 2024 cuando se concentra el mayor número de llamadas. La primera de todas, cuentan, se produce el 1 de marzo de 2024, apenas nueve días después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuviera al empresario Víctor de Aldama.

Según 'El Debate', son 34 las llamadas telefónicas que se habrían producido entre teléfonos de Moncloa, Partido Socialista y Congreso de los Diputados, con Ramón Bermejo, con el portavoz de Aldama y 12 de esas llamadas registradas pertenecerían a teléfonos adscritos al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

Esta mañana Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, ha calificado ese información de 'El Debate' de "absurda". "Desconozco todo eso, pero me parece absurdo. Me parece un intento absurdo de alimentar una polémica absurda", ha sentenciado.

Desde el PSOE y el entorno Cristina Narbona aseguran que los temas de conversación entre Narbona y Bermejo eran de Agricultura, en concreto, sobre los regantes del Guadiana.

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