El viaje de Ayuso a México no es el único que no aparece en el Portal de Transparencia: la ausencia de gastos, un patrón de la presidenta madrileña

Los detalles Cuando le preguntan a Ayuso por cuánto ha costado su viaje a México, ella presume de cuentas claras. Pero lo cierto es que ni todos sus viajes están ni todos sus gastos aparecen en el Portal de Transparencia.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta interrogantes sobre la financiación de sus viajes a México y Nueva York, ya que no hay información disponible en el Portal de Transparencia, pese a sus afirmaciones de que todo está registrado allí. Aunque el portal refleja 16 viajes internacionales desde 2023, solo se justifican gastos en cinco de ellos, y las cuentas no están completas. El último viaje registrado es a Texas, donde solo se documentan gastos por salas de autoridades. Este patrón de falta de información se repite en otros destinos. Alfonso Serrano, del PP de Madrid, asegura que todo será publicado, aunque aún no hay detalles sobre el coste del viaje a México.

Seguimos sin saber cómo Isabel Díaz Ayuso se pagó el viaje a México de diez días, la mitad de ellos sin agenda. La presidenta asegura que está todo en el Portal de Transparencia pero lo hemos comprobado y aún no hay nada. Tampoco de otro viaje a Nueva York de hace más de dos meses.

Cuando le preguntan a Ayuso por cuánto ha costado su viaje a México, ella presume de cuentas claras. "Todos mis viajes y todos mis gastos están en el Portal de Transparencia", dijo el otro día Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Pero lo cierto es que ni todos sus viajes están ni todos sus gastos. Porque si nos vamos al Portal de Transparencia, actualizado a 31 de marzo de 2026, nos surgen varias preguntas. Por ejemplo, por qué no aparece un viaje a Nueva York que hizo 20 días antes de que se actualizase el Portal.

Un documento que recoge 16 viajes internacionales desde 2023 pero en el que solo justifican gastos de avión, alojamiento o dietas en cinco. Cinco en casi tres años. Y aun así, tampoco aparecen todas las casillas rellenas a pesar de que Ayuso haya asegurado que todos sus viajes y sus gastos "están en el Portal de Transparencia".

El último viaje que encontramos: Texas, el año pasado. Solo vemos gastos por usar las salas de autoridades de los aeropuertos. Nada de billetes de avión, tampoco de hoteles ni de manutención, a pesar de haber estado allí seis días.

Los datos del viaje de Ayuso a Texas en el Portal de Transparencia

Un patrón, la ausencia de gastos, que se repite en estos viajes a Alemania, a Santiago de Chile o a Rumanía. Solo aparecen cargos por salas de autoridades. El resto, todo en blanco. Sin información. La pregunta es, ¿quién los paga, entonces?

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, insiste en que "todo será publicado". "A diferencia de otros gobiernos, el gobierno de la CAM no tiene nada que ocultar", ha defendido. Del viaje de México, del que han dado varias versiones, por ahora, ni un solo detalle de lo que ha costado.