La tramitación de la proposición de ley de la amnistía se acelera esta semana en el Congreso con su primer debate de enmiendas parciales en la Comisión de Justicia, que se celebrará este jueves. El Gobierno y los independentistas ultiman cambios para evitar dobles interpretaciones, pero solo con el propósito de que puedan ser aprobados.

Según ha podido saber laSexta, PSOE, ERC y Junts están hablando de cinco enmiendas a la ley de amnistía. Cuatro de ellas serían muy técnicas y es muy factible que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, la quinta enmienda está relacionada con el auto del juez García Castellón para imputar delito de terrorismo. Esta última enmienda tiene en estos momentos una mayor discusión y a estas horas no es seguro que se registre. Las fuentes consultas señalan que todas las enmiendas que lleguen al Congreso serán fruto del acuerdo y que si no se llega a un consenso no se presentarán.

Desde Sumar, Enrique Santiago también ha anunciado que ya tienen listas algunas enmiendas. Según ha detallado en TVE, uan de las enmiendas tiene que ver con que la entrada en vigor de la ley implica la suspensión de las medidas cautelares que se han dictado en los casos de delitos que van a ser afectados por la ley de amnistía. También desde Sumar insisten en que sólo las presentarán si hay acuerdo con PSOE, ERC y Junts.

Una vez que finalice este martes el plazo para registrar enmiendas parciales a la ley, la Mesa de la Comisión de Justicia se reunirá para convocar la reunión de ponencia el jueves a las 9,30 horas. Se trata de la primera reunión de la Comisión que tramitará esta ley.

Lo cierto es que la tramitación de la ley se ha acelerado ya que está previsto que el 23 de enero se vuelva a reunir la Comisión de Justicia en el Congreso para debatir las iniciativas que hayan sido rechazadas en la ponencia y que con mucha seguridad serán las que registren el PP y Vox. De esta forma se cumpliría la intención del Gobierno de que la ley de amnistía pueda ser aprobada en el pleno del Congreso a finales de este mes o en la primera semana de febrero, cuando se inicia el periodo ordinario de sesiones. Posteriormente pasaría su tramitación al Senado.