El PSOE entrega un pen drive a la Audiencia Nacional donde aparecen todos los gastos en metálico entre 2017 y 2024

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

El contexto A finales de noviembre, Ismael Moreno pidió al PSOE que, en el plazo de diez días, facilitara al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid la relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024.

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, todos los gastos en metálico realizados entre 2017 y 2024, en respuesta a una solicitud del magistrado. Esta acción sigue una investigación iniciada por el Tribunal Supremo, que busca esclarecer las "incógnitas" sobre los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. A pesar de la solicitud del PSOE para aclarar si solo debía incluir pagos relacionados con los investigados, el juez Moreno insistió en recibir todos los pagos en efectivo del periodo mencionado, sin importar el destinatario. El partido cumplió entregando la información en un pen drive.

El PSOE ha entregado este martes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno todos los gastos en metálico entre 2017 y 2024, tal y como le reclamó el instructor, indican fuentes jurídicas a laSexta. El partido socialista ha entregado un pen drive en un sobre cerrado donde aparecen todos esos datos, según consta en la diligencia dictada por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid.

Esta petición comenzó en el Tribunal Supremo, cuando el juez Leopoldo Puente requirió a finales de octubre a la Audiencia Nacional que investigase "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

El magistrado remitió a Ismael Moreno -que también investiga el caso Koldo- el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, así como la información remitida por ese partido.

Tras esto, el pasado 26 de noviembre, Ismael Moreno pidió al PSOE que, en el plazo de diez días, facilitara al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid la relación de pagos en metálico efectuados y los documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024.

Entonces, el PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones". El magistrado Ismael Moreno contestó a principios de diciembre que no procedía aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre era lo suficientemente clara.

De esta manera, requería al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Finalmente, el partido socialista ha entregado este martes todos los gastos en metálico entre 2017 y 2024 al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.