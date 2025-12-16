Ahora

Informe de la Universidad Nebrija

La televisión tradicional es el medio más fiable y transparente para informarse pese al auge de las redes sociales

Los detalles El último estudio del Observatorio de Transparencia y Responsabilidad indica que la televisión es el medio que "incorpora todas las métricas de forma transparente".

Una persona consulta Facebook.
En un mundo plagado de bulos y noticias falsas, informarse de forma segura parece cada vez más complicado. Para ello, la televisión tradicional se sitúa como la más fiable y más transparente, pese al auge de las redes sociales.

Así lo constata el estudio 'Informe I Medios de Comunicación. Índice de Responsabilidad Mediática (IRM)' elaborado por el Observatorio de Transparencia y Responsabilidad de la Universidad Nebrija.

"La televisión se sitúa en el primer lugar. Es un medio que tiene la confianza del público, que incorpora todas las métricas de forma transparente", indica Marta Perlado, decana de la Universidad Nebrija.

A la cola se sitúan las redes sociales, ya que son medios en los que la información es generada por los propios usuarios y tiene poca regulación al respecto. Pese a todo, muchas personas, sobre todo jóvenes, admiten que redes como YouTube, TikTok o Instagram son sus principales medios para informarse.

Según Francisco José González, del Observatorio Nebrija-Presidentex, "vivimos en un mundo de cortoplacismo y eso es lo que hace que tengan auge medios de mucha menos confianza".

En la calle, laSexta ha preguntado a algunos usuarios, que confirman esta realidad. "Primero voy a las redes sociales y, si me interesa, lo miro por la tele", explica una joven.

Se informan del mundo a través del móvil y consultando las redes, incluso aunque muchos reconocen que no se fían al 100% de estos canales. "No sé si confiar en algo, pero normalmente tiro más del móvil porque es lo más directo, y la televisión cuando estoy en casa", declara otra mujer.

Más allá del medio de información que emplee cada uno, lo importante es discernir entre lo falso y lo veraz y evitar la desinformación. Sin embargo, pese a conocer el peligro que muchas veces suponen las redes por la difusión de bulos, solo un 15% de los usuarios verifica el contenido que consumen.

