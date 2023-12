Los socialistas insisten: un pacto con Bildu, como el que ha tenido lugar en Pamplona recientemente, no se repetirán en el País Vasco. Así lo ha asegurado el candidato del PSE a lehendakari, Eneko Endueza, quien cree que a los abertzales todavía les queda camino por hacer para su normalización. "Has dejado claro que no vas a pactar con Bildu", planteaba este viernes el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a su compañero de partido en un encuentro celebrado en Barcelona.

"Lo he dicho y me voy a reafirmar: Bildu tiene que culminar un recorrido ético. Se han dado pasos, sí, pero tienen que dar el paso definitivo", ha defendido Endueza en respuesta a Illa. Los socialistas refuerzan así la idea de que ese pacto que da a Bildu la alcaldía es algo puntual. Precisamente, el Gobierno ha querido señalar el pasado del que será el próximo alcalde pamplonés, Joseba Asiron.

"Es una persona que ha sido bastante activa en todo lo que significa la condena a la violencia", ha defendido la vicepresidenta y ministra de Hacienda, maría Jesús Montero. Por su parte, el PP sigue manteniendo que ese pacto PSOE-Bildu es global y que se ha producido anterior a la investidura de Pedro Sánchez. "Ha abierto muchas puertas desconocidas con un pacto vergonzante, dándole a los herederos de la banda terrorista la capital de Navarra", ha denunciado el líder del partido, Alberto Núñez-Feijóo.

Una cuestión de la que se ha hecho eco el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien ha respondido así a quienes aseguran que estaba pactado hace meses: "Me molesta que la inmensa mayoría de españoles piensan que estaba previsto de antemano y que de por medio ha habido una mentirijilla". Los populares están convencidos de que el PSOE, incluso, repetirá también esta maniobra con Bildu en Euskadi.

"En cuanto pueda, Pedro Sánchez lo reproducirá también en el País Vasco", ha advertido Cuca Gamarra, secretaria general de los populares. UPN ha ido incluso más lejos en su denuncia señalando lo que, a su parecer, puede haber incluido el PSOE en su pacto con Bildu. "No tengo duda de que van a empezar a conceder terceros grados (para etarras) como rosquillas", ha dicho el presidente de UPN, Javier Esparza. Una acusación que no demuestra con nada.