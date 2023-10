El PP ha elevado en las últimas horas sus críticas a la política migratoria del Gobierno en funciones. El último en sumarse a la condena por el reparto de los migrantes que llegan a nuestras costas ha sido el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con unas declaraciones esta mañana que han provocado la reacción del PSOE y del Gobierno.

Desde el ministerio de Inclusión, Jose Luis Escrivá ha tachado de "irresponsables" y "llenas de falsedades" las palabras de Feijóo en una entrevista esta mañana en Canal Sur Radio. "El Gobierno los está metiendo en aviones y dejándolos en paradas de autobús en los pueblos y ciudades de España", denunciaba el líder 'popular'. Una sentencia que ha obtenido inmediata respuesta desde el Gobierno.

"Durante los traslados, el personal de las entidades que trabajan con el ministerio acompaña a los migrantes hasta los centros donde son acogidos, donde también están las ONG", ha comenzado el ministro Escrivá. "Las CCAA y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar, y estas instituciones no atienden a los migrantes, ya que es una competencia exclusiva del Estado que ejerce el ministerio", ha explicado sobre la "falta de información" que también critican desde el PP.

"Respecto a los menores no acompañados, sí son competencia de las CCAA, y desde luego las gobernadas por sus compañeros de partido han respondido con muy poquita solidaridad a la petición del gobierno canario de ayudarles", ha afeado el ministro para terminar su réplica.

También el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado con contundencia la línea del PP sobre migración. "El peligroso discurso xenófobo del PP es más que una irresponsabilidad política, es una indecencia que deshumaniza y estigmatiza a personas", ha denuncido en un mensaje en X (antes Twitter). "Mientras el Gobierno sigue trabajando por resolver los problemas, el PP sigue incendiado y esparciendo bulos sin ningún tipo de escrúpulo", ha añadido.

Antes de las declaraciones de Feijóo,el discurso del PP ya se había endurecido desde ayuntamientos y Comunidades gobernadas por los populares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticaba que "con nocturnidad" el Gobierno de España esté enviando a los migrantes a la Península, y en concreto a Madrid, para "quitárselos de encima".

"Cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando ha tomado una medida como esta, que es de noche con nocturnidad a través de los aeropuertos ir enviándolos para quitárselos de encima pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras", apuntaba a continuación.

También el concejal del Ayuntamiento de Torrox (Málaga), Salvador Escudero (PP), causaba revuelo por sus xenófobas declaraciones sobre los inmigrantes. El edil ha sugerido marcar a los migrantes que llegan a Canarias "como animales". "(Risas) Control no sé..., como no les pongan una marca como a los animales, que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes", expresaba. "Es que encima en Canarias ya está el tifus. ¿Metemos aquí el tifus? No sabemos lo que pueden traer", añadía.