El concejal del Ayuntamiento de Torrox (Málaga), Salvador Escudero (PP), ha causado revuelo por sus xenófobas declaraciones sobre los inmigrantes. El edil ha sugerido marcar a los migrantes que llegan a Canarias "como animales". "(Risas) Control no sé..., como no les pongan una marca como a los animales, que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes", ha expresado.

"Es que encima en Canarias ya está el tifus. ¿Metemos aquí el tifus? No sabemos lo que pueden traer". Así valoraba Escudero en una entrevista en la radio municipal la reciente llegada a Torrox de más de 200 inmigrantes procedentes de Canarias, en su mayoría subsaharianos, que han sido trasladados por el Gobierno central a un hotel de este municipio malagueño en colaboración con la Cruz Roja.

El concejal popular ha dicho que los migrantes, "por muy bien que estén" aquí, no se sabe "por dónde van a ir" ni "qué harán", "si van a tirar por la carretera, si van a robar un coche o si van a buscarse la vida porque no tienen nada". "Y ante la nada, tienes una desesperación y llegas a un momento en que cometes algo que a lo mejor no está en tu pensamiento, pero la necesidad empuja", ha afirmado Escudero, que ha planteado la idea de establecer algún mecanismo de "control" de estas personas durante su estancia en Torrox.

Unas declaraciones xenófobas señalando así a quienes llegan en patera. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tachado este jueves de "detestables" las declaraciones del concejal y ha lamentado que se "utilicen" episodios como este para "exacerbar instintos xenófobos". El alcalde de Torrox ya ha desautorizado a su concejal, pero la asociación Málaga Acoge y la federación de la que forma parte, Andalucía Acoge, han presentado este jueves una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía contra Escudero.

Xenofobia en el PP

Pero el de Torrox no es el único ayuntamiento del PP que está alimentando dudas o miedos por los migrantes. A Medina del Campo, Valladolid, han llegado -dice el Consistorio- sin avisarles. El alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez Alonso (PP), ha lanzado dudas sobre el estado de los migrantes que se alojarán en el balneario de la ciudad: "Desconocemos si tienen vacunas o si están sanos".

Y hasta a Medina del Campo ha ido el vicepresidente de Castilla y León -de Vox-, Juan García-Gallardo, para criminalizar a los migrantes. "Son 183 jóvenes varones en edad militar que generan sensación de inseguridad", ha señalado el ultraderechista. El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha 'regateado' para desvincularse.

El PSOE de Castilla y León insta a la Fiscalía a imputar al vicepresidente. Patricia Gómez, viceportavoz del PSOE en la comunidad, ha pedido respeto porque estos inmigrantes son "personas" y ha tachado de "fascistas" a Gallardón y Gómez Alonso: "El vicepresidente criminaliza comparándolos con terroristas". Los socialistas esperan la dimisión inmediata de García Gallardo por xenófobo.