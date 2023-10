El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado al duro discurso de Ayuso y otros presidentes regionales del PP contra la gestión migratoria de Pedro Sánchez. En una entrevista en Canal Sur Radio, el 'popular' ha criticado que el actual Gobierno central en funciones no haya consultado con las comunidades autónomas el traslado a sus territorios de migrantes que han llegado a las costas de las Islas Canarias, lo que evidencia una "enorme improvisación" en la política migratoria.

Feijóo ha indicado que hemos pasado de que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, ofreciera Valencia para que atracara el buque Aquarius con más de 600 migrantes a coger a los migrantes que entran por las costas de Canarias y, sin hablar con las autoridades que tendrán que atenderlos o con las comunidades autónomas, se meten en aviones y se dejan en municipios o ciudades de la Península. "El Gobierno los está metiendo en aviones y dejándolos en paradas de autobús en los pueblos y ciudades de España", ha denunciado Feijóo.

"Esto es una absoluta descoordinación y una enorme improvisación y produce una enorme tensión con alcaldes y presidentes de comunidades", según ha manifestado Núñez Feijóo. Ha indicado que lo mínimo que tendría que hacer el Gobierno es sentarse con las otras administraciones y ver cómo se soluciona el problema.

En su opinión, primero habría que ver si se puede solucionar "en origen", luego repatriar a las personas que lleguen de manera ilegal y, por último, si es necesario trasladar a migrantes durante un tiempo a otras comunidades, el Gobierno central se tiene que sentar con las comunidades para ordenar ese flujo migratorio.

Fuentes del ministerio de Inclusión desmienten, en conversación con laSexta, las palabars de Feijóo e insisten en que el traslado de los migrantes se hace siempre con el apoyo y supervisión de las ONGs, que les acompañan a los lugares donde van a residir.

Antes de estas declaraciones de Feijóo, el discurso del PP ya se había endurecido desde ayuntamientos y Comunidades gobernadas por los populares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticaba que "con nocturnidad" el Gobierno de España esté enviando a los migrantes a la Península, y en concreto a Madrid, para "quitárselos de encima".

"Cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando ha tomado una medida como esta, que es de noche con nocturnidad a través de los aeropuertos ir enviándolos para quitárselos de encima pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras", apuntaba a continuación.

También el concejal del Ayuntamiento de Torrox (Málaga), Salvador Escudero (PP), causaba revuelo por sus xenófobas declaraciones sobre los inmigrantes. El edil ha sugerido marcar a los migrantes que llegan a Canarias "como animales". "(Risas) Control no sé..., como no les pongan una marca como a los animales, que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes", expresaba. "Es que encima en Canarias ya está el tifus. ¿Metemos aquí el tifus? No sabemos lo que pueden traer", añadía.

Pero el de Torrox no es el único ayuntamiento del PP que está alimentando dudas o miedos por los migrantes. A Medina del Campo, Valladolid, han llegado -dice el Consistorio- sin avisarles. El alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez Alonso (PP), ha lanzado dudas sobre el estado de los migrantes que se alojarán en el balneario de la ciudad: "Desconocemos si tienen vacunas o si están sanos".

